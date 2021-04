Przy ul. Legnickiej powstał nowy mural. Jego twórcy namalowali go na znak solidarności z Białorusią.

– To postać kobiety, a autorką muralu jest artystka Anna Redko mieszkająca na Białorusi – mówił Leszek Gaś, inicjator i dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu.

Postać kobieca ma być alegorią. – Rewolucja białoruska jest kobietą. I nie mówię jedynie o Swiatłanie Cichanouskiej. To nawiązanie do obrazu, który widzimy na białoruskich ulicach. Jest tam wiele młodych protestujących kobiet – tłumaczył Gaś. – Demonstracje trwają już ponad 200 dni. Bohaterka malunku prezentuje niezłomność i ogromną determinację. Jednocześnie jest spokojna, bo pokojowa walka jest charakterystyczna dla tych protestów.

Mural jest jednocześnie uhonorowaniem demokratycznej opozycji na Białorusi, która w 2020 r. otrzymała Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Mural odsłonięto w ubiegłą niedzielę.

Solidarność ze Związkiem Polaków na Białorusi

W środę pod muralem zebrali się przedstawiciele białoruskiej diaspory, a także wrocławianie wspierający walkę Białorusinów z przemocą i dyktaturą.

Zorganizowali tzw. flash mob. Spontanicznie zebrali się pod malowidłem, robili sobie na jego tle zdjęcia, trzymając polskie i białoruskie flagi.

Akcja miała być również wyrazem wsparcia dla prześladowanego Związku Polaków na Białorusi.

"Walczymy razem o Nową Białoruś, gdzie wszystkie narody będą miały równe prawa, szacunek, szkoły w swoim języku i nikt nie będzie deportował ani nie uciskał innych" – podkreślali przedstawiciele Stowarzyszenia "Białoruski Związek Solidarności" i Fundacji "Za Wolność Waszą i Naszą".

Cichanouska: Pamiętajcie o nas!

Przypomnijmy: Andrzejowi Poczobutowi, aresztowanemu w ubiegłym tygodniu znanemu dziennikarzowi i działaczowi Związku Polaków na Białorusi, reżim Aleksandra Łukaszenki postawił wreszcie zarzuty. Zagrożone są karą od pięciu do 12 lat więzienia.

Najprawdopodobniej takie same zarzuty usłyszą inni polscy działacze, którzy również zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu. Do aresztu trafiła szefowa Związku Polaków Andżelika Borys oraz Maria Tiszkowska, Anna Paniszewa i Irena Biernacka.

Reżim Aleksandra Łukaszenki prześladuje nie tylko polską mniejszość, ale też wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są z Polską związani. W tym tygodniu białoruskie szkoły językowe otrzymały wezwania z lokalnych oddziałów prokuratury z żądaniem przedstawienia list wszystkich uczniów uczęszczających na zajęcia języka polskiego oraz prowadzących je nauczycieli.

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej solidaryzuje się z zatrzymanymi i represjonowanymi rodakami z Białorusi: Andżeliką Borys, Andrzejem Poczobutem, Ireną Biernacką, Marią Tiszkowską, Anną Paniszewą i innymi osobami poddanymi szykanom – nauczycielami, dziennikarzami, działaczami społecznymi" – taką uchwałę jednogłośnie przyjął we wtorek Sejm.

– To, że nie ma zdjęć z masowych marszów, nie znaczy, że Białorusini pogodzili się z rządami Aleksandra Łukaszenki. A on słabnie i ucieka się jedynie do przemocy – mówi "Wyborczej" przywódczyni opozycji Swiatłana Cichanouska, nieoficjalna zwyciężczyni ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. – Potrzebujemy wsparcia, ciągłego przypominania reżimowi, że świat patrzy mu na ręce i że nie jest on bezkarny. Cały wywiad TUTAJ.