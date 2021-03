Odświeżenie muralu u zbiegu ulic Sienkiewicza i Wyszyńskiego to efekt sporu, który zakończył się dla wszystkich stron pozytywnie.

Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu wpadło na pomysł, żeby stworzyć mural na znak solidarności z Białorusią. Decyzją urzędu miejskiego miał on pierwotnie powstać na budynku, na którym do tej pory widniał inny mural. Zakrycie malowidła autorstwa Aleksandry Mikołejko wzbudziło jednak kontrowersje wśród wrocławian.

ZOBACZ: "Kobiety niosą zmianę". We Wrocławiu powstaje mural na znak solidarności z Białorusią