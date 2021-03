O tym rozmawiamy podczas debaty "Aglomeracja Wrocławska bez korków", którą w czwartek o godz. 13 znajdziecie na naszym portalu wroclaw.wyborcza.pl oraz profilu „Wyborczej Wrocław” na Facebooku.

Jeżeli ktoś wspomina z nostalgią, że kiedyś jeździło się po Wrocławiu lepiej, to znaczy, że nie docenia szybkiego rozwoju miasta. Oficjalnie od wielu lat jest w nim ok. 630 tys. mieszkańców, ale ta liczba nie jest prawdziwa.

Wraz z niezameldowanymi przyjezdnymi (którzy tu na stałe mieszkają i pracują), obcokrajowcami (głównie z Ukrainy) i studentami spoza miasta, we Wrocławiu może przebywać na stałe ponad 900 tys., być może nawet 950 tys. faktycznych mieszkańców. Ponadto coraz więcej osób mieszka pod miastem, choć funkcjonuje na tych samych zasadach, co wrocławianie.

Codziennie do Wrocławia wjeżdża 230-250 tys. samochodów. Także dlatego, że załatwiają tu interesy, sprawy w urzędach lub korzystają z oferty kulturalnej i edukacyjnej największego miasta w regionie. A w normalnych czasach dochodzi do tego spora grupa turystów.

Poniekąd jest to efektem sukcesu gospodarczego Wrocławia, za którym jednak od lat nie nadąża komunikacja. Jak to zmienić? To jest właśnie tematem debaty.

Krokami milowymi w poprawie sytuacji były i są: gotowa od dziewięciu lat Autostradowa Obwodnica Wrocławia, wciąż budowana Wschodnia Obwodnica Wrocławia, nadal trwająca rozbudowa lokalnych połączeń kolejowych oraz rozpoczęte w mieście wielkie inwestycje tramwajowe. Na pewno pomocna jest rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i systemu roweru miejskiego. Ale to wciąż za mało.

Uczestnicy debaty

* Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UM Wrocławia,

* Wojciech Zdanowski, wiceprezes Zarządu Kolei Dolnośląskich,

* Prof. Agnieszka Tubis z Politechniki Wrocławskiej, ekspertka od komunikacji

Zawsze po drodze

Kiedyś synonimem wolności było posiadanie samochodu. Dziś jest nim możliwość swobodnego przemieszczania się. Dotyczy to mieszkańców nie tylko miast, lecz także obszarów wiejskich i mniejszych miejscowości.

Cztery tygodnie temu rozpoczęliśmy projekt „Zawsze po drodze”, którego częścią jest zorganizowana przez nas debata. Tym projektem chcemy pokazać, jak można zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, aby po pandemii żyło się w niej lepiej. A kluczem do tego będzie sposób, w jaki będziemy się przemieszczać.

Kolejne artykuły znajdziecie w piątki w wydaniach papierowych i na wroclaw.wyborcza.pl. A dla tych, co wolą czytać niż słuchać, już w najbliższą środę w "Gazecie Wyborczej" opublikujemy skrócony zapis debaty.