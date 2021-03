Białorusini w weekend przypomnieli wrocławianom, że ich kraj staje się okrutnym obozem koncentracyjnym bez sprawiedliwości, sądów, przestrzegania praw człowieka, podstawowego szacunku dla ludzi.

W sobotę w centrum miasta z pustych talerzy ułożyli napis „TRUTH”, by przypomnieć, że dla więźniów politycznych prawda jest droższa niż jedzenie i własne zdrowie.

To był symboliczny znak poparcia dla Igora Banzera, Igora Łosika i Dmitrija Furmanowa, którzy ogłosili strajk głogowy. Białorusini we Wrocławiu pojawili się z transparentami domagającymi się ich uwolnienia. Na innych przypominali też, że jest XXI wiek, a w Europie ludzie mogą się zagłodzić na śmierć.

W niedzielę w Rynku zorganizowano Łańcuch Solidarności z białoruskimi więźniami politycznymi. Ich liczba rośnie niemal z dnia na dzień; dzisiaj jest ich 270. Białorusini o nich nie zapominają.

Mówią tak: - Dopóki będziemy bić na alarm i zwracać uwagę na białoruskie wydarzenia, dopóki będziemy aktywni i nieobojętni, dopóki będziemy się wzajemnie wspierać - system nie będzie miał szans na zwycięstwo.

Z wydrukowanymi plakatami z nazwiskami i zdjęciami więźniów i utworzyli długi łańcuch pod Pręgierzem.

Wrocław pamięta o Białorusi. W naszym mieście powstanie mural, który upamiętni protesty. Powstanie na elewacji kamienicy przy ul. Legnickiej 64, w sąsiedztwie malunku poświęconego przemocy domowej. Co na nim będzie? Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu Leszek Gaś szczegółów nie zdradza. "Wyborczej" powiedział jedynie, że będzie to postać kobiety: - Autorką muralu jest artystka Anna Redko mieszkająca na Białorusi. Rewolucja białoruska jest kobietą. I nie mówię jedynie o Swiatłanie Cichanouskiej. To nawiązanie do obrazu, który widzimy na białoruskich ulicach. Jest tam wiele młodych protestujących kobiet.

Mural jest jednocześnie uhonorowaniem demokratycznej opozycji na Białorusi, która w 2020 r. otrzymała Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Odsłonięty ma zostać 26 marca.