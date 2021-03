W tym roku na jedyny taki konkurs wpłynęło 91 prac z Polski, USA i Czech, które ocenili dziennikarze, pisarze, wykładowcy.

– Nie spodziewałam się, że tylu nauczycieli i uczniów podejmie to wzywanie. Reportaż wymaga zupełnie innego spojrzenia na świat i z własnej perspektywy wiem, jak trudno jest namówić nastolatków do tego wysiłku. Tymczasem są pedagodzy wielkiego formatu, którym się chce: angażują prywatny czas, potrafią wyłowić dzieci z pasją, przekazać im zapał, przekonać je do pisania. Jak choćby Danuta Matusz z Jarosławia czy Aleksandra Radecka z Kalisza Pomorskiego, których podopieczni niemal co roku są w finale – mówi Ewa Obara-Grączewska. – To nauczyciele, którzy wierzą, że opisanie ludzi i świata jest ważne, może nawet ważniejsze niż realizowanie podstawy programowej.