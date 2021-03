Właścicielka nie tylko doprowadziła psa do skrajnego wychudzenia. Zwierzę ma też krwotoki z nosa i krwawiące guzy na odbycie. Kobieta mówiła, że pies ma 15 lat i dlatego jest chudy. Tymczasem lekarze weterynarii ocenili Tofika na 8-11 lat. Pies waży 12,5 kg. Powinien mieć około 10 kg więcej.

- Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak można doprowadzić psa do takiego stanu. Tymczasem Tofik to ufny, bardzo miły, cudowny psiak, który cieszył się na widok "właścicielki", która zgotowała mu tak okrutny los - podkreślają wolontariusze z Jelczańskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt. - Jak bardzo można upodlić psa, który patrzy na nas ufnymi oczami?

Tofik odebrany został podczas interwencji w Ratowicach koło Jelcza-Laskowic na Dolnym Śląsku. Działaczy stowarzyszenia zawiadomili sąsiedzi. Powiedzieli o koszmarnie zakołtunionym, zaniedbanym psie. - Jednak pod kołtunami nie było widać najgorszego - wystających żeber, kości, kręgosłupa, krwawiącego guza, rany na tylnej łapie oraz zaniku mięśni, który powoduje, że psu ciężko się chodzi - wyliczają opiekunowie zwierząt.

Właściciele twierdzili, że pies miał się u nich dobrze. Nie potrafili jednak wskazać, kiedy ostatni raz widział go weterynarz. - Podejrzewamy, że wcale. Usłyszeliśmy nawet absurdalne słowa: "On nam nie powiedział, że ma guza". - Pseudowłaścicielka pokazała nam również "budy", a raczej ich imitację, z "kocykiem", który był tak naprawdę starą, kilkuletnią, brudną szmatą.

W garnku na wodę był tylko muł. Jedzenia działacze nie widzieli. Kiedy zabrali Tofika do przychodni weterynaryjnej, ten od razu wywąchał worek z karmą i rzucił się na jedzenie, tak był głodny.

Z relacji sąsiadów wynika, że psiak miał wypadek samochodowy, po którym nie został zabrany do lekarza weterynarii. - Najbardziej szokuje nas jednak to, że pseudowłaściciele Tofika to bardzo zamożni ludzie. Mają piękny wielki dom, ogromną posesję. Psu nie okazali jednak ani odrobiny serca i empatii. Nawet na tyle, żeby zabrać go do lekarza, wykąpać i dać mu ocieploną budę oraz kawałek słomy. Dziwimy się, że Tofik przeżył tegoroczne mrozy w tak nieludzkich warunkach - zauważają wolontariusze.

Zbiórka na leczenie Tofika

Stan Tofika jest zły. Jest skrajnie wychudzony, tak bardzo, że jego organizm "zjadał" sam siebie i pojawił się zanik mięśni, przez co psiak nie może chodzić po śliskich powierzchniach. Ma dwa krwawiące guzy na odbycie i guzy na jądrach. Do tego początki zaćmy i chorą wątrobę oraz katar i biegunki.

Potrzebne są środki na leczenie psa. Wolontariusze prowadzą zbiórkę na portalu zrzutka.pl.