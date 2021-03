Przez 12 miesięcy choroba kosztowała życie w sumie 46 tysięcy Polaków. Śmiertelność w naszym kraju osiągnęła najwyższy poziom od czasów II wojny światowej.

Znajdujemy się w centrum potężnego kryzysu społecznego. Pandemia nie tylko zabiera życie. Rujnuje zdrowie, wystawia na ciężką próbę relacje międzyludzkie, wywraca do góry nogami gospodarkę i niszczy system opieki zdrowotnej. W dramatycznej sytuacji znajdują się pracujący na pierwszej linii frontu medycy. Na naszych oczach bankrutują dobrze dotąd prosperujące duże firmy i niewielkie przedsiębiorstwa. Trudne chwile przeżywają rodziny odcięte od swoich bliskich, dzieci siedzące miesiącami w domach. Samotni ludzie stali się jeszcze bardziej samotni.

Ten rok był dla wielu z nas rokiem tragicznym. Stąd nasza, dziennikarek i dziennikarzy „Wyborczej”, prośba, byśmy wszyscy wspólnie upamiętnili tych, którzy stracili życie w walce z chorobą.

Symbolicznymi gestami nie pokonamy koronawirusa. Ale w obliczu pandemii, z którą przyszło nam się zmierzyć, solidarność, pamięć, wspólnota to potężny oręż.

Zatrzymajmy się wszyscy na minutę w piątek, 12 marca, o 12. Dla tych, którzy odeszli, i dla tych, którzy zostali.

Minuta ciszy dla ofiar pandemii. Zatrzymaj się w piątek o 12 - dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Abp Józef Kupny Fot. Kamila Kubat / Agencja Gazeta

Wrocławski arcybiskup Józef Kupny w piątek o godz. 12 odmówi w kaplicy modlitwę za ofiary pandemii i zachęca do tego też innych.

Ks. Rafał Kowalski, rzecznik archidiecezji wrocławskiej: - Ks. arcybiskup wiele razy podkreślał, że epidemia pokazała, jak bardzo jako społeczeństwo jesteśmy ze sobą połączeni. On sam codziennie modli się modlitwą Anioł Pański za wszystkich, którzy walczą z epidemią i opiekują się chorymi. W piątek o godz. 12 będzie się modlił w tej intencji w swojej kaplicy i wszystkich wierzących zachęca do łączności modlitewnej, a jeśli mają taką możliwość, by nawiedzili kościół i w ciszy pomodlili się za tych, którzy zmarli z powodu koronawirusa, oraz za rodziny, które straciły swoich bliskich.

Uczczenie ofiar pandemii chwilą ciszy popierają liderzy samorządowi z Dolnego Śląska i zachęcają do tego mieszkańców.

Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego: - Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich niespodziewanie i bardzo szybko rozprzestrzeniała się również na Dolnym Śląsku. Przez ostatni rok musieliśmy pogodzić się z odejściem wielu ważnych dla nas osób. Wspominamy tych, którzy przegrali tę trudną walkę z chorobą. Bliscy, którzy odeszli, pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Myśli o nich niech towarzyszą nam w tej chwili zadumy w rocznicę śmierci pierwszej ofiary pandemii.

Marszałek dolnośląski Cezary Przybylski z Bezpartyjnych Samorządowców Fot.Krzysztof Ćwik / Agencja Gazeta

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia: - Ta rocznica to bez wątpienia moment symboliczny, ale też nakazujący sporządzenie pewnego rachunku sumienia, co można było zrobić lepiej i po prostu wyciągnąć wnioski na przyszłość.

A kluczowy wniosek wydaje się dość oczywisty, mianowicie pozostańmy rozważni, cierpliwi i, przede wszystkim, szczepmy się! Z piątku na sobotę pandemii się nie pozbędziemy, niemniej to tylko od nas zależy, kiedy zaczniemy odczuwać wyraźne oznaki starego dobrego porządku i właściwego rytmu życia.

Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs: - Pod koniec lutego 2020 r. odwołaliśmy, zaplanowany na 2 marca wykład laureata Nagrody Nobla prof. Gerarda Mourou. Naszemu gościowi udało się dotrzeć do Wrocławia, gdy jeszcze była nadzieja, że uda się uniknąć wybuchu epidemii, ale wykład dla 700 osób nie był już możliwy. 4 marca 2020 r. pojawił się w naszym kraju koronawirus SARS-CoV-2.

Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. Arkadiusz Wójs KORNELIA GŁOWACKA-WOLF

Przez ten rok Politechnika Wrocławska opustoszała. Przyzwyczailiśmy się do noszenia maseczek i „widywania” się przez komputer. Od początku pandemii nasi naukowcy i studenci starają się pokonać tego nowego, nieznanego wroga i na różne sposoby pomagają chorym i potrzebującym. Niestety, mimo to wielu naszych bliskich ciężko chorowało lub nawet zmarło. Wyczekując końca pandemii, wspominamy wszystkich, nie tylko ludzi naszej czy innej uczelni, którym ta zaraza zabrała życie lub zdrowie.