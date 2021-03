Autobusy mogą być atrakcyjnym środkiem transportu w mieście, ale pod warunkiem że nie stoją w korkach. We Wrocławiu pomagają im wydzielone torowiska tramwajowe – tak będzie też w przypadku budowanej trasy na Nowy Dwór. Zwykłych buspasów na razie jest niewiele, np. w ulicach Podwale, Krakowskiej czy Buforowej, ale powstanie więcej.

W tym roku rozpoczęły się prace projektowe dla budowy buspasa w ul. Krzywoustego – od zjazdu z estakady w rejonie mostu na rzece Widawie do skrzyżowania na wysokości istniejącego wyjazdu z parkingu CH Korona. Zostanie poprowadzony po pasach ruchu uzyskanych w ramach przebudowy ul. Krzywoustego oraz po jezdni obsługującej obecnie parking przy centrum handlowym.

– Komunikacja zbiorowa zyska niezależny i szybki korytarz na odcinku, gdzie autobusy traciły dużo czasu. Z buspasa skorzysta 14 linii komunikacji zbiorowej, na których w szczycie mogą pojawiać się nawet 42 autobusy na godzinę – wylicza Paulina Tyniec-Piszcz, dyrektor Wydziału Transportu UM Wrocławia.

Natomiast zapowiedziany niedawno buspas na Jagodnie ma być etapem przejściowym – docelowo, zgodnie z deklaracjami miasta, pojedzie tym korytarzem tramwaj.

Zmiany na liniach

W ubiegłym roku uruchomiono trzy nowe linie autobusowe: 151 na trasie Pawłowice - pl. Grunwaldzki, typowo dowozową 744, łączącą ul. Wojszycką z pętlą Krzyki, oraz 941 do miejscowości na terenie gminy Długołęka. Zmieniono trasy pięciu linii, m.in. wydłużając 127 od pętli Kozanów na Maślice, a 144 od ul. Wojszyckiej do pętli przy ul. Zwycięskiej.

W tym roku również może być sporo zmian. – Zaproponowaliśmy wdrożenie kompleksowej zmiany w organizacji komunikacji zbiorowej. Obecnie konsultujemy nasz program autobusowy 2021 z radami osiedli – informuje Tyniec-Piszcz.

Mała rewolucja może czekać Oporów. Linia 143 ma zostać skierowana przez ul. Racławicką i dalej Kamienną i Świeradowską na Gaj i Tarnogaj. 132 pojedzie od Awicenny przez ul. Wiejską i Solskiego do pętli tramwajowej na Oporowie, 125 od ul. Solskiego do pętli przy Tynieckiej (to przemysłowa część Oporowa), a 319 przez ul. Karmelkową do Kobierzyckiej. Być może trasę zmieni linia 126: od ul. Racławickiej zostanie skierowana przez Skarbowców do pętli Krzyki, a stamtąd do ul. Wojszyckiej, przejmując kursy obecnej linii 744. Poza tym w planach jest przedłużenie 123 do ulicy Lotniczej, co ułatwi przesiadkę na tramwaj, zwiększenie częstotliwości linii 114, a także połączenie 111 i 141.

Jak zmienią się trasy autobusów po uruchomieniu nowych linii tramwajowych na Nowy Dwór i Popowice, co planowane jest na 2023 rok? Wstępna koncepcja jest już gotowa.

– Na razie można powiedzieć, że na nowych trasach pojawią się po dwie linie tramwajowe, a trasy autobusowe zostaną tak zmienione, aby nie dublować tramwajów i zapewnić dobre przesiadki – mówi Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Autobusy podmiejskie

Część gmin sąsiadujących z Wrocławiem, jak np. Siechnice, Czernica czy Kobierzyce, samodzielnie organizuje i finansuje połączenia autobusowe. Inne - Długołęka, Wisznia Mała czy Miękinia - ściśle współpracują w tym zakresie z miastem. Wszyscy zgadzają się, że jeśli linie podmiejskie mają być alternatywą dla samochodów, to powinny być jak najlepiej zintegrowane z transportem miejskim.

– Z całą pewnością sprzyja temu powierzanie miastu Wrocław przez gminy organizacji przewozów. Obecnie mamy zawartych siedem porozumień międzygminnych z ośmioma jednostkami samorządu - wylicza Paulina Tyniec-Piszcz. - Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić przewozy na dziesięciu nowych liniach autobusowych łączących Wrocław z sąsiednimi miejscowościami.

Dodaje, że miasto dąży również do integracji biletowej: – Tak, aby stopniowo eliminować sytuację, w której pasażer korzystający z komunikacji miejskiej i podmiejskiej musi się posługiwać kilkoma biletami, na kilku nośnikach. To wyzwanie na najbliższe miesiące.

Kiedy autobusy zeroemisyjne?

W lipcu ubiegłego roku rada miejska przyjęła Wrocławską Strategię Rozwoju Elektromobilności. Jednym z jej celów jest zeroemisyjna i niskoemisyjna komunikacja miejska. Problemem są jednak koszty. Według miejskich urzędników zastosowanie pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej będzie uzasadnione, jeśli zostanie wsparte dofinansowaniem zewnętrznym.

Na początku tego roku MPK złożyło wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 28 autobusów elektrycznych wraz z 28 ładowarkami typu plug-in i pięcioma ładowarkami pantografowymi montowanymi na pętlach. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, teraz trzeba poczekać na weryfikację merytoryczną. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze autobusy mogą pojawić się na przełomie 2022 i 2023 roku.

Monika Kozłowska-Święconek: – Chcielibyśmy, żeby w przyszłości autobusy zeroemisyjne pojechały np. nową jezdnią busową na Jagodno. Przygotowujemy się również do innych naborów i rozwoju ekologicznego transportu m.in. na planowanych liniach autobusowych na Jagodno czy Maślice.

