Biuro Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu chce stworzyć mural na znak solidarności z Białorusią. Pierwotnie miał powstać na budynku mieszczącym się u zbiegu ul. Wyszyńskiego i Sienkiewicza, gdzie do tej pory widniał inny mural.

Zakrycie malowidła autorstwa Aleksandry Mikołejko wzbudziło jednak kontrowersje wśród wrocławian. Swoje niezadowolenie wyraził m.in. aktywista Jakub Sysło, który sprawę nagłośnił na Facebooku i wysłał komunikaty do dziennikarzy.

Mural na znak Solidarności z Białorusią powstaje u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Sienkiewicza Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Apel o wstrzymanie decyzji. "To niszczenie kultury"

"Czemu podejmują Państwo (urzędnicy) decyzje bez konsultacji z autorami tego dzieła? Kto wydał zgodę na zniszczenie tej ściany? Dlaczego nie znaleźliście innej ściany?

Proszę wstrzymać swoją decyzję. Nie zgadzam się na niszczenie kultury w taki sposób bez względu na to, co będzie na następnym muralu. Wrocław jest miastem murali, a teraz niszczą Państwo pierwszy jaki powstał... Brawo" - napisał Sysło.

Aktywista dodał też, że mural jest w doskonałym stanie, a walka z urzędnikami o powstanie tego malowidła trwała trzy lata. Jego apel wsparli inni wrocławianie. "To takie miejsce we Wrocławiu, gdzie człowiek się uśmiecha, jak patrzy na mural" - napisała na Facebooku Agata.

Katarzyna: "Ten mural jest fantastyczny! Jeden z najlepszych w mieście. Tyle jest wolnych ścian do wykorzystania. Totalny brak opieki nad wartościowymi pracami w mieście".

Mural: sztuka ulotna czy tkanka miasta?

Dyrektor Biura Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu nie spodziewał się oburzenia mieszkańców. Jednocześnie podkreśla, że reakcja jest dla niego zrozumiała.

- Pierwotnie myśleliśmy, że mural to sztuka ulotna, ale zostaliśmy skonfrontowani z emocjonalną i sentymentalną reakcją, która przekonuje, że mural na stałe zagościł w sercach wrocławian i jest wpleciony w tkankę tego miasta. Dlatego jak tylko pojawiły się głosy krytyki, od razu skontaktowałem się z miastem - tłumaczy Leszek Gaś.

Konsultacje odbyły się we wtorek rano.

- Wsłuchując się w głos mieszkańców, po rozmowach z biurem parlamentu, zdecydowaliśmy o zmianie lokalizacji nowego muralu – mówi Beata Urbanowicz, plastyk miejska. - Jednocześnie warto pamiętać, że tego typu twórczość, co do zasady, ma charakter tymczasowy. Na tym też polega piękno murali, że nie powstają raz na zawsze.

Spór przyniósł pozytywne skutki dla obu stron

Przy ul. Wyszyńskiego od soboty stoją już rusztowania. Teraz zostaną wykorzystane inaczej - decyzją prezydenta Jacka Sutryka 15-letni mural zostanie odświeżony. Ubytki malarskie będą uzupełnione, a wyblakły już kolor malunku zostanie przywrócony do pierwotnego stanu. Dodatkowo ściana będzie zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi. Koszty odświeżenia muralu pokryje Urząd Miejski Wrocławia.

Została też wybrana nowa lokalizacja obrazu, który upamiętni protesty Białorusinów. Mural powstanie na elewacji kamienicy przy ul. Legnickiej 64, w sąsiedztwie malunku poświęconego przemocy domowej.

- Temat zakończył się pięknym happy endem. Nowa lokalizacja naszego muralu będzie nawet lepsza, gdyż w tym miejscu ruch jest bardziej natężony - cieszy się Leszek Gaś. - Wszyscy działali ze szlachetnych pobudek, dlatego zakończenie tej historii jest wyjątkowo satysfakcjonujące.

Rewolucja na Legnickiej

Prace nad muralem rozpoczną się w ten piątek.

Nowa lokalizacja wprowadzi tylko jedną, drobną zmianę - mural trzeba będzie namalować w lustrzanym odbiciu. Przechodnie będą mogli obserwować prace etap po etapie, gdyż efekt końcowy pozostaje tajemnicą.

- Możemy zdradzić, że będzie to postać kobiety, a autorką muralu jest artystka Anna Redko mieszkająca na Białorusi - mówi Gaś. - Rewolucja białoruska jest kobietą. I nie mówię jedynie o Swiatłanie Cichanouskiej. To nawiązanie do obrazu, który widzimy na białoruskich ulicach. Jest tam wiele młodych, protestujących kobiet.

Mural jest jednocześnie uhonorowaniem demokratycznej opozycji na Białorusi, która w 2020 r. otrzymała Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli. Odsłonięty ma zostać 26 marca.

- Mam nadzieję, że Białorusini odbiorą go jako sygnał, że Wrocław i Unia Europejska stoją za nimi murem. I walka trwa - podsumowuje inicjator.