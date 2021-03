W zależności od tego, jak panie chcą spędzić swój dzień, w Dzień Kobiet dla każdej znajdzie się coś odpowiedniego. Wiele propozycji jest bezpłatnych.

Z atrakcji na Dzień Kobiet zwykle słynęły centra handlowe, organizując wydarzenia przyciągające tłumy. Tym razem, dostosowując propozycję do warunków pandemii, Aleja Bielany postawiła na atrakcje online oraz promocję zrównoważonego podejścia do mody.

Webinarium z okazji Dnia Kobiet organizowane przez Centrum Handlowe Aleja Bielany Fot. Mat. CH Aleja Bielany

Pod hasłem „Między nami Kobietami” organizuje webinary. Michalina Grzesiak, autorka bloga krystynoniedenerwujmatki.pl, Janina Bąk, prowadząca kultowy profil JaninaDaily oraz psycholożka i seksuolożka Zofia Szynal wezmą udział w rozmowach transmitowanych na Facebookowym profilu Alei Bielany.

Podczas pierwszego spotkania online „Jak dzieciaki wychować i nie dać się zwariować”, organizowanego w poniedziałek 8 marca o godz. 19 Michalina Grzesiak podpowie, jak w macierzyństwie nie zatracić siebie.

- Stereotyp matki-Polki cały czas trzyma się u nas mocno. Tymczasem ja chcę powiedzieć kobietom, że garnek stojący w zlewie drugi dzień, dziecko, które nie umyło wieczorem zębów, czy samotny wyjazd w góry nie czyni z nas złych matek. Chcę powiedzieć, że czasem warto odpuścić – mówi Michalina Grzesiak.

Kolejny webinar, zatytułowany „Ubierz sukienkę, klient doceni – jak reagować na przejawy seksizmu?", w poniedziałek 15 marca poprowadzi Janina Bąk, bardziej znana jako Janina Daily, autorka książki „Statystycznie rzecz biorąc. Czyli ile trzeba zjeść czekolady, żeby dostać Nobla”. Tematem będą stereotypy płciowe, a także praktyczne metody walki z nimi.

Dzień Kobiet w 2019 r. w Centrum Handlowym Aleja Bielany Fot. Mat. CH Aleja Bielany

Trzeci webinar „Co oznacza bycie kobietą szczęśliwą w XXI wieku?”, poprowadzi w poniedziałek 22 marca psycholożka i seksuolożka Zofia Szynal. Dążenia kobiet do perfekcji, przyjmowania ról społecznych oraz wpływu akceptacji siebie na potrzeby seksualne to niektóre z wątków, które będą poruszane.

Każdy webinar ma być także okazją do zadawania pytań ekspertkom oraz włączenia się w dyskusję. Rozmowy moderować będzie dziennikarka Radia RAM – Ewelina Lis.

Poza cyklem „Między nami Kobietami”, w Alei Bielany rozpoczęła się trwająca cały marzec kampania „Wiosenna lekkość rzeczy” promująca świadome, przemyślane zakupy i zrównoważone podejście do mody. Udział wzięły w niej influencerki – Magda Kostyszyn, Ola Radomska oraz Sara Ferreira, które opowiedziały o tym, jak ewoluowało ich spojrzenie na modę na przestrzeni lat oraz dlaczego bycie świadomym klientem nie wymaga rezygnacji z przyjemności zakupów.

Rozmowy można znaleźć online – na YouTube. W Alei Bielany zobaczymy przygotowane przez specjalistki propozycje szafy kapsułowej – zawierającej nieprzesadnie wiele rzeczy, stwarzających niemal nieskończenie wiele możliwości.

W Parku po zmroku...

Zamek Topacz świętowanie Dnia Kobiet rozpoczął już w sobotę. Od 6 do 8 marca zaprasza panie bezpłatnie do Muzeum Motoryzacji oraz do magicznego Parku Iluminacji. Park o powierzchni ponad 35 tys. mkw. rozświetlają miliony światełek, a romantyczny spacer umila muzyka. Liczba miejsc jest ograniczona, więc warto wcześniej zarezerwować bilet za 0 zł na stronie internetowej zamku.

Park Iluminacji jest czynny do 8 marca w godz. 17.40 – 21, a Muzeum Motoryzacji w poniedziałek w godz. 16-21. Ostatnie wejście do obu miejsc możliwe jest o godz. 20.20. To jednocześnie ostatnia szansa, aby odwiedzić niezwykłe świetlne show - kolejna edycja Parku Iluminacji planowana jest za 8 miesięcy.

Nie tylko cztery kółka

Wydarzenie 'Motoryzacja jest kobietą' w Motorpolu Fot. mat. Motorpolu

- Mamy tendencję myśleć o wszystkich naokoło, zapominając o naszych własnych potrzebach. Wiele z nas dopiero wraz z wiekiem uczy się poświęcać czas sobie – mówi Dorota Jeżewska, koordynatorka działu marketingu Motorpol Wrocław.

Odwiedzając salony Volkswagen, Seat i Skoda Motorpol Wrocław do 13 marca, panie mają możliwość skorzystania nie tylko z jazdy testowej, ale również mogą zadbać o swój wygląd oraz równowagę wewnętrzną. Specjaliści od kosmetologii, fryzjerstwa, wizerunku, dietetyki, mindfulness, psychologii i florystyki podzielą się swoją wiedzą. Codziennie w godzinach 14-18, a w soboty między 10 a 15 na klientki czekać będą strefy relaksu.

Skąd pomysł na Dzień Kobiet w salonie samochodowym?

- Motoryzacja jest bardziej kobieca niż nam się wydaje. Wystarczy spojrzeć w lusterko wsteczne, włączyć kierunkowskazy, nacisnąć pedał hamulca czy użyć wycieraczek, aby zobaczyć damską twarz motoryzacji. To standardowe wyposażenie naszych samochodów jest efektem pomysłowości i przedsiębiorczości kobiet – podkreśla Jeżewska.

Lekarka June McCarroll wymyśliła linie rozdzielające pasy ruchu. Uznawana za pierwszą gwiazdę filmową Florence Lawrence jest autorką pomysłu na kierunkowskazy i sygnalizację hamowania. Kobieta biznesu i wynalazczyni Mary Anderson opatentowała wycieraczki. Kierowca wyścigowy Dorothy Levitt biła światowe rekordy prędkości.

Gwiazdy na scenie Capitolu

Spektakl 'Nerwica natręctw' Fot. Mat. prasowe

W Dzień Kobiet można się wybrać na spektakl w gwiazdorskiej obsadzie. Na scenie Teatru Capitol w poniedziałek o godz. 17.30 pojawią się m.in. Artur Barciś, Rafał Królikowski i Katarzyna Herman. Zagrają w lekkiej opowieści o skomplikowanych osobowościach zatytułowanej „Nerwica natręctw”. W poczekalni u psychiatry spotkają się osoby zmagające się z takimi problemami jak np. niekontrolowane przeklinanie, przeliczanie wszystkiego, czy powtarzanie każdego zdania.

- Każdy dzień powinniśmy zaczynać od uśmiechu, a w szczególności Dzień Kobiet. W obecnych czasach potrzebujemy na chwilę odetchnąć od negatywnych informacji. Pomocną dłoń wyciąga do nas teatr, który po kilku miesiącach przerwy, otworzył się na nowo. Z takiej okazji trzeba skorzystać - zachęca Anna Stankiewicz-Sztybel z agencji Adria Art, organizującej wydarzenie.

Widzowie zajmą co drugie miejsce, a przed wejściem zdezynfekują ręce.

Specjalna dedykacja na koncercie

Stary Klasztor zaprasza na muzyczne obchody Dnia Kobiet o godz. 19. W poniedziałek 8 marca sceną w Sali Gotyckiej rządzić będą panie zgodnie z mottem przewodnim koncertu „Kobiety mają głos!”. Usłyszymy utwory Kasi Nosowskiej, Edyty Bartosiewicz, Kayah, Justyny Steczkowskiej, Kory, Agnieszki Chylińskej, a także m.in. Amy Winehouse, Donny Summer i Alicii Keys. Zaśpiewają wrocławskie wokalistki m.in.: Nikola Warda, Ola Turoń, Paulina Gołębiowska i Ula Issel.

Poza biletem można dokupić dedykację. Zwykła to piosenka od osoby dla osoby, w pełnej dodać można wiersz, czy specjalną dedykację, którą odczyta konferansjer, a za opcją „wyznanie” kryje się możliwość wyjścia lub zaproszenia na scenę przez konferansjera.

- To propozycja dla osób, które na Dzień Kobiet szukają czegoś szałowego i ponadprzeciętnego. Można się oświadczyć, czy wyznać miłość, ale dedykacje są nie tylko dla par. Piosenkę można zadedykować też mamie, babci, czy najlepszej przyjaciółce. Kobiety stwarzają ten świat, więc pokażmy, że je kochamy – mówi Paula Szewczyk, współorganizatorka koncertu.

Przyjemności na warsztatach

Atrakcje dla kobiet w Krzywym Kominie Fot. Mat. Krzywego Komina

Centrum Rozwoju Zawodowego „Krzywy Komin” rozpoczęło obchody święta kobiet już w sobotę. Do 8 marca trwa seria warsztatów pod hasłem „Przyjemnostki”. W programie m.in. roślinny design, warsztaty artystyczne, wyplatanie makramy oraz specjalna oferta dla najmłodszych uczestniczek – Małe Kobietki. Na warsztaty obowiązują zapisy.

- Kobiety uwielbiają się rozwijać i uczyć nowych rzeczy. Nie trzeba posiadać żadnych umiejętności artystycznych, by wziąć udział w zajęciach. Jedyne, o co warto zadbać, to pozytywne nastawienie i wiara we własne możliwości – mówi Jolanta Łapinkiewicz z Centrum Rozwoju Zawodowego "Krzywy Komin".

Tłumaczy, że Dzień Kobiet to magiczny czas: - To wspaniała możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem i energią z innymi kobietami. Podczas „Przyjemnostek” sięgniemy po działania, podczas których kobiety będą mogły się czegoś nauczyć, zrelaksować się, rozbudzić swoją kreatywną moc i po prostu miło spędzić czas.