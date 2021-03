Wakacje. Lato. Katar. Wydzielina jest dziwna. Ale to jednak tylko katar. Może sezonowy.

– Na początku sama to zlekceważyłam, ale katar długo się utrzymywał. Przychodnie były zamknięte. Podczas następnej teleporady dostałam receptę na kolejne kropelki do nosa – wspomina Magdalena Ukraińska, mama obecnie siedmioletniego Bartka.

Chłopiec jest radosnym, pozytywnym dzieckiem. Bardzo łatwo nawiązuje znajomości i jest lubiany.

We wrześniu zeszłego roku po przerwie wrócił do przedszkola. Nadal z katarem. „Ma katar, mówi przez nosek” – już po pierwszych dniach zauważa pani i przekazuje mamie. Kolejna teleporada: „Trzeba jeszcze poczekać. Jak nie przejdzie, przepiszę antybiotyk”. Na razie wystarczy nurofen.

Coś się zmienia, ale nie na lepsze. Na brzuszku pojawiają się brązowe plamki. Tym razem udaje się dostać na osobistą wizytę w przychodni. „To plamki od wysiłku” – wyjaśnia lekarka.

Bartek Ukraiński jest pacjentem wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej 'Przylądek Nadziei' Fot. Archiwum rodzinne

Znowu nurofen. Kolejne kropelki do nosa.

Już wkrótce okaże się, że uwadze lekarki umknęła poważna choroba. Nie zauważyła mocno już wtedy powiększonych węzłów chłonnych. Nie skierowała na żadne badania.

Kiedy plamek na brzuszku pojawia się więcej, Magdalena Ukraińska już nie dzwoni do przychodni. Wybiera się z synem na prywatną wizytę do pediatry – ordynatora oddziału pediatrycznego szpitala w Nowej Soli, 12 km od Kożuchowa, gdzie mieszkają. Chłopiec dostaje skierowanie do szpitala. Mama myśli, żeby udać się tam następnego dnia.

– Nie rano. Trzeba pojechać do szpitala teraz. Dziecko jest poważnie chore. Rano będziemy mieli już wyniki badań i diagnozę – mówi lekarz, choć jeszcze nie zdradza, co dolega Bartusiowi.

Po godzinie w drogę do Wrocławia

Szpital. Słabe wyniki, USG, kolejne badania, bieganie personelu.

– Jestem wdzięczna pani doktor, która miała wtedy dyżur. Jej determinacja wszystko przyspieszyła – opowiada mama Bartka.

Jest diagnoza. Podejrzenie białaczki.

– To był dla mnie szok. Bartuś był w dobrej formie fizycznej, nic na to nie wskazywało.

Po godzinie już jechali z Bartkiem karetką z Nowej Soli do Przylądka Nadziei we Wrocławiu. 24 września najpierw trafili do sali buforowej, gdzie czekali na wynik testu na COVID-19. Był ujemny, ale po chwili dostali też potwierdzenie diagnozy – to ostra białaczka limfoblastyczna T-komórkowa.

USG, RTG, tomograf, zgoda na punkcję, zgoda na przetoczenie krwi, pobranie szpiku, pobranie płynu mózgowo-rdzeniowego.

– Przerażają już same te dokumenty, które się podpisuje – mówi mama.

Bartuś trafia na pododdział wzmożonego nadzoru. Dobrze reaguje na pierwszy etap leczenia – parametry zaczynają się podnosić.

Mama do dziś podziwia synka za jego pełną dorosłości postawę na tym etapie: – Wcześniej uwielbiał jazdę na hulajnodze. Całe dnie spędzał w skateparku, który mamy po drugiej stronie ulicy. Ciągle był w ruchu. A w Przylądku leżał spokojnie z podłączoną kroplówką. Przyjął wszystko pozytywnie i dorośle. Nie płakał. To było dla mnie takie budujące.

Marzenie

Leczenie nie przebiegało bez przeszkód. Było ich niemało. Reakcja na kolejną chemię była gorsza. Później podciekał Broviac – potrzebny był zabieg w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Trzeba było czekać cały dzień – na czczo, co było prawdziwym wyzwaniem, bo na sterydach Bartuś apetyt miał ogromny.

Później gorączkował. Test na koronawirusa. Tym razem niestety pozytywny. Bartek z mamą, także zakażoną, spędza trzy tygodnie w innym szpitalu – na oddziale zakaźnym dla dzieci.

Pewnego dnia słuchają radia. Jest audycja o marzeniach. Ludzie dzwonią, dzieląc się różnymi marzeniami, np. jakaś para chciałaby skoczyć ze spadochronem.

– Wtedy Bartuś mówi: „Ja też mam marzenie, Chciałbym wrócić do Przylądka” – mówi pani Magda.

Gdy tylko wrócili, opowiadała o tym lekarzom. Nie bez powodu: – Lekarze, pielęgniarki w Przylądku Nadziei to zespół cudownych, wspaniałych ludzi. Chylimy przed nimi czoła każdego dnia. Profesjonalna opieka, ciepło, życzliwość to cechy każdej z tych osób. Podobnie jak psycholodzy – to niezwykli ludzie w odpowiednim miejscu.

Po powrocie Bartka z mamą do Przylądka zbliżały się już święta Bożego Narodzenia. Myśleli, że spędzą je w domu. Niestety, nie udało się – ani wyjechać do domu, ani spotkać z najbliższymi. Tatę i starszego brata Bartek zobaczył tylko przez okno.

Do Przylądka Nadziei zabrał jedynie mały plecaczek zabawek. Dostali puzzle, planszówki – dobrze poznali je razem z mamą. Czasem grał na tablecie. Często bawił się z panią psycholog.

Jest fanem skoków narciarskich. Śledzi je na bieżąco i chętnie wraca do powtórek. Zna nazwiska zawodników i wszystkie szczegóły – metry, punkty, zajęte miejsce.

W końcu, po 99 dniach spędzonych w szpitalnych salach, Bartuś z mamą wychodzi do domu. Na cztery dni. To krótko, ale wystarczyło, by sporo się zmieniło. Bartuś nabiera sił, odzyskuje apetyt, jest radosny i pogodny.

Kilka dni po siódmych urodzinach spełniło się jeszcze jedno marzenie Bartusia. Chciał mieć niebieskiego, prawdziwego laptopa. Pomogła Fundacja „Mam Marzenie”. W bardzo krótkim czasie udało się zebrać potrzebną kwotę i kilka dni po swoich siódmych urodzinach Bartuś dostał wymarzonego laptopa i inne prezenty.

Wytrwałość jest najważniejsza

W Przylądku Nadziei z dzieckiem może przebywać jeden rodzic. Ze względu na pandemię nie ma odwiedzin, dzieci nie mogą się ze sobą bawić. Każde leczone dziecko i rodzic przez cały czas przebywają w swojej sali.

– Najtrudniejszy jest początek. Diagnoza spada na człowieka nagle i nieoczekiwanie. Nie myślałam, że to może być tak poważna choroba. Nie mogłam sobie z tym poradzić – przyznaje pani Magda.

Była sama z milionem myśli w głowie: – Co dalej? Czy Bartuś wyzdrowieje? Czy będzie tak jak dawniej? Co ze starszym synem? Nasz świat runął w jednym momencie. Nie można z nikim bliskim porozmawiać, nie można się przytulić. To były okropne, ciężkie przeżycia.

Choć nie zakładała, że przyda jej się pomoc psychologiczna, nie odrzucała pomocy, gdy zaczęła ich odwiedzać psycholog z Kliniki Mentalnej w Przylądku Nadziei. Dziś przyznaje, że bardzo pomogła i jej, i synkowi.

Pomocne są też rozmowy z innymi rodzicami, czasem są początkiem przyjaźni: – Nasze dzieci są w różnym wieku i stanie, mają różne choroby, ale tak wiele nas łączy. Każde z nas dąży do tego, żeby dziecko wyzdrowiało. Mówimy sobie, że musi być dobrze, że będzie dobrze. Tak bardzo potrzebujemy wytrwałości.

Jednej rozmowy pewnie nie zapomni nigdy. Bartek był na sali operacyjnej. Miał punkcję. Łzy same leciały. Pani Magda płakała tak, że skończyły się jej już wszystkie chusteczki. Weszła na chwilę do kuchni. Myślała, że może znajdzie tam ręcznik papierowy. Spotkała inną mamę, też zapłakaną. Zamieniły dwa zdania.

– My walczyliśmy, a dla nich to był już koniec – wspomina.

W planach zbiórka krwi

Teraz Bartek czuje się dobrze. Pozytywnie reaguje na leczenie łagodniejszymi cyklami chemii. Pobyt w domu działa cuda. Kolejne przepustki są już częstsze i dłuższe. Ma dobre wyniki. Dopisuje mu apetyt.

– Bartuś cały czas walczy z chorobą, przed nami jeszcze długa droga i długie leczenie, ale jesteśmy pełni optymizmu. Musi być dobrze i nasz mały bohater musi wyzdrowieć – mówi mama.

W planach jest zorganizowanie w Kożuchowie zbiórki krwi dla Bartusia. Mają być bieg, kiermasz ciast, jeszcze inne atrakcje – trwa ustalanie szczegółów. Wydarzenie zaplanowali po Świętach Wielkanocnych, ale uzależnione jest od sytuacji epidemicznej, jaka będzie wtedy w kraju.

1 procent na ratunek

Bartek jest jednym z pacjentów wrocławskiej Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej „Przylądek Nadziei”. Klinikę i leczenie onkologiczne dzieci wspiera Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”, która jest partnerem naszego cyklu redakcyjnego.

Każdego roku fundacja pomaga 2 tys. dzieci z całej Polski. Ty też możesz pomóc jej podopiecznym w walce o życie, wpłacając jeden procent podatku: KRS 0000086210.

Więcej informacji o działalności Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” znajdziesz na jej stronie internetowej: naratunek.org.