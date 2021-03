Aktywiści wrocławskiej inicjatywy Food Not Bombs (jedzenie zamiast bomb) nieprzerwanie od 20 lat w okresie jesienno-zimowym rozdają potrzebującym darmowe wegańskie posiłki. Około 60 litrów rozgrzewającej zupy trafia do bezdomnych i ubogich w każdą niedzielę o godz. 15 pod byłą zajezdnią przy ul. Grabiszyńskiej 183.

Obecnie wolontariusze poszerzają swoją działalność o zbiórkę aparatów komórkowych, które podczas wydawek trafią w ręce potrzebujących.

Zbiórka telefonów FNB fot. FNB

Aktywiści: Bez telefonu jest się wykluczonym

- Dziś dostęp do telefonu jest jedną z podstawowych potrzeb. Bez niego jest się wykluczonym społecznie. Przypominamy, że z naszej pomocy korzystają nie tylko osoby bezdomne, ale też takie, które posiadają miejsce zamieszkania, ale są niezamożne. Często są to osoby starsze, którym emerytura nie starcza na godne życie. W takim wypadku, jeśli komuś zepsuje się telefon, nie będzie musiał tracić pieniędzy na jego naprawę, bo otrzyma od nas nowy aparat - mówi Patryk Rokita, aktywista wrocławskiej grupy Food Not Bombs.

Działacze podkreślają, że dla osób niezamożnych lub tych w kryzysie bezdomności posiadanie sprawnego telefonu to szansa na uzyskanie pomocy, poprzez zadzwonienie na numer alarmowy, np. pogotowie czy do MOPS-u lub innych organizacji pomocowych. Kolejną kwestią jest korzystanie z internetu (choćby dzięki darmowemu dostępowi do Wi-Fi), możliwość utrzymania kontaktu z innymi, np. z rodziną, a także dostęp do tak prozaicznych funkcji jak latarka, zegarek, aparat czy budzik.

- Telefon jest niezbędny również przy poszukiwaniu pracy, gdzie trzeba zostawić numer kontaktowy. Bez jego posiadania osoby, które chcą pracować, nie są w stanie znaleźć zatrudnienia, bo potencjalny pracodawca nie może się z nimi skontaktować - dodaje Rokita.

Sprzęt można przynieść w sobotę na krojenie, które odbywa się o godz. 15 w Dwóch Lampach, w niedzielę na wydawkę lub przekazać go dla FNB Wrocław za pośrednictwem innej anarchistycznej grupy we Wrocławiu. Komórki można wysyłać również do paczkomatu po uprzednim umówieniu się z aktywistami.

Więcej informacji można znaleźć na Facebooku grupy.