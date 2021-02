Od 9 sierpnia w Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Choć niezależne sondaże dawały rządzącemu od 26 lat dyktatorowi Aleksandrowi Łukaszence maksymalnie kilkanaście procent, ostatecznie miał rzekomo uzyskać 80-procentowe poparcie, a Swiatłana Cichanouska - zaledwie 10 proc.

W środę minęło 200 dni, odkąd ludzie w Białorusi wyszli na ulice. Od tej pory setki ludzi zostały zatrzymane przez siły reżimu, wiele z nich było torturowanych, jest też kilka ofiar śmiertelnych. Mimo to Aleksander Łukaszenka nie zamierza ustępować.

24 lutego Białorusini we Wrocławiu zorganizowali wiec poświęcony protestom.

"Wspominaliśmy o więźniach politycznych i wyrażaliśmy nasze poparcie dla wszystkich tych, którzy każdego dnia walczą z ciemnością, aby zapanowało światło, aby nasze dzieci miały przyszłość. Białorusini to wspaniali, wolni ludzie, którzy zasługują na dobre życie, ale wciąż musimy walczyć o naszą świetlaną przyszłość. Więc nie poddawaj się i idź naprzód! Niech żyje Białoruś!" - piszą organizatorzy wydarzenia ze stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności.

To już kolejna akcja w tym miesiącu. W weekend zorganizowano wiec poparcia dla represjonowanych w Białorusi, m.in. dziennikarek telewizji Biełsat, które zostały skazane na dwa lata więzienia za rzekome organizowanie protestów, a tak naprawdę za ich relacjonowanie. Władza białoruska z każdym dniem dokręca śrubę mediom.

- Niezależne media są kluczem do normalnego funkcjonowania społeczeństwa, podobnie jak niezależne sądy i prawo do głosowania. Wszystkie te instytucje na Białorusi już dawno zostały zniszczone. Jeśli mieszkańcy Unii Europejskiej mają wątpliwości co do potrzeby niezależnej prasy, mogą spojrzeć na nas. Wystarczy zobaczyć, co się stanie, jeśli nie będziemy walczyć i bronić wolności mediów - mówił w rozmowie z "Wyborczą" rzecznik prasowy Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) Borys Harecki.

Z kolei w niedzielę pod biało-czerwono-białymi flagami narodowymi Białorusini wspólnie śpiewali pieśni białoruskie i czytali wiersze poetów.

21 lutego obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Klub "Wyborczej". Rozmowa Michnika z Cichanouską

Czy walczących o wolność Białorusinów reżim może jeszcze pokonać? Jak Polacy mogą im pomóc? - o tym redaktor naczelny Adam Michnik rozmawiał w Klubie "Wyborczej" z przywódczynią białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

To spotkanie dwóch dysydenckich pokoleń, które za opór wobec dyktatury musiały słono płacić. Michnik w więzieniach PRL przesiedział sześć lat, Cichanouską reżim skazał na banicję, ale jednocześnie więzi jej męża, znanego dysydenta Sarhieja Cichanouskiego. Jak w tak trudnej osobistej sytuacji przywódczyni białoruskiej opozycji odnajduje nadzieję? Rozmowa dostępna jest na Wyborcza.pl.