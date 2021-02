Od pół roku na Białorusi trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Choć niezależne sondaże dawały rządzącemu od 26 lat dyktatorowi Alaksandrowi Łukaszence maksymalnie kilkanaście procent, ostatecznie miał rzekomo uzyskać 80-procentowe poparcie, a Cichanouska - zaledwie 10 proc.

Białorusini wciąż protestują, choć wielu jest prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia kraju. Kilka dni temu na dwa lata pozbawienia wolności skazał sąd w Mińsku dziennikarki telewizji Biełsat Kaciarynę Andrejewą i Darię Czulcową za "kierowanie akcjami protestu".

- To jest zmuszanie do milczenia. Tym surowym wyrokiem władza demonstruje dziennikarzom: możemy z wami robić wszystko, co tylko zechcemy - skomentowała ten wyrok dla "Wyborczej" znana białoruska dziennikarka Swietłana Kalinkina.

- Niezależne media są kluczem do normalnego funkcjonowania społeczeństwa, podobnie jak niezależne sądy i prawo do głosowania. Wszystkie te instytucje na Białorusi już dawno zostały zniszczone. Jeśli mieszkańcy Unii Europejskiej mają wątpliwości co do potrzeby niezależnej prasy, mogą spojrzeć na nas. Wystarczy zobaczyć, co się stanie, jeśli nie będziemy walczyć i bronić wolności mediów - mówił z kolei w rozmowie z "Wyborczą" rzecznik prasowy Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy (BAŻ) Borys Harecki.

Manifestacje solidarności z Białorusią

W weekend we Wrocławiu symboliczną akcję solidarności z rodakami zorganizowali Białorusini mieszkający w stolicy Dolnego Śląska. Było ono poświęcone Artemowi Sorokinowi i Ekaterinie Borisevich, którzy zostali aresztowani przez białoruski reżim.

Sorokin, to lekarz, który przedstawił informacje o braku alkoholu we krwi zakatowanego Ramana Bandarenki, a zaś Borisevich miała je opublikować. Władze Białorusi twierdzą, że mężczyzna nie został pobity za udział w jednym z protestów, lecz wdał się w bójkę, a policjanci tylko podwieźli go do szpitala.

Wspominali także wspomniane dziennikarki telewizji Biełsat.

REKLAMA

"To kolejna próba zastraszenia wszystkich przez nielegalne władze. To próba utworzenia z kraju obozu koncentracyjnego. To jedyne, do czego zdolny jest nielegalny rząd. Ale prawda i siła są po naszej stronie. A prawda nie może nie wygrać" - podkreślali organizatorzy manifestacji ze Stowarzyszenia Białoruski Związek Solidarności.

Z kolei w niedzielę, pod biało-czerwono-białymi flagami narodowymi Białorusini wspólnie śpiewali pieśni białoruskie i czytaliśmy wiersze poetów.

21 lutego obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne święto, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

REKLAMA

"Naród białoruski będzie istniał tak długo, jak długo będzie istniał nasz język. Dziękujemy miastu Wrocław za wydanie karty dla nowych mieszkańców Białorusi! Wspaniały prezent na Dzień Języka Ojczystego!" - poinformowało Stowarzyszenie Białoruski Związek Solidarności.