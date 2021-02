Dziś Dzień Kota. Wielu z was pewnie będzie świętować ze swoimi pupilami. Są jednak koty, których nikt nie przytuli, nie pogłaszcze i nie da smakołyka, nie tylko dziś, ale może przez wiele miesięcy, jeżeli szybko nie znajdą domu. We wrocławskim schronisku jest ich ok. 80. - Zima to dla nas czas oddechu, bo mamy stosunkowo mało kotów - mówi Aleksandra Cukier. - Najwięcej jest ich latem i aż do późnej jesieni, bo wtedy rodzą się kocięta.

Dzień Kota - dzikość serca

W zeszłym roku przez wrocławskie schronisko dla zwierząt przewinęło się aż około 1000 kotów. Większość szybko znajduje dom, bo tuż po 14-dniowej kwarantannie. Trzeba ją odczekać, nim zwierzę zostanie oddane do adopcji, bo opiekunowie muszą mieć pewność, czy jest zdrowe, a poza tym nie ma pewności, czy komuś nie zginęło. To więc czas, by zgłosił się po nie ewentualny właściciel. Z tego powodu kocięta nie przechodzą kwarantanny, bo w ich przypadku wiadomo, że nie miały wcześniej opiekuna.