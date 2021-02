– Teraz podczas pandemii ludzie bardzo ostrożnie wydają pieniądze, bo nie wiedzą, jak ułoży się przyszłość – tłumaczy Kuźmiński. – Tymczasem utrzymujemy się wyłącznie z datków od darczyńców, bo ani władze centralne, ani władze samorządowe nie przeznaczają ani grosza na taką działalność.

Ostatnio wpłat było bardzo mało. Natomiast koszty opieki nad zwierzętami, często w złym stanie, są ogromne. Psy i koty (ale nie tylko) odbierane właścicielom, którzy źle je traktowali, nieraz bili i głodzili, wymagają drogiego leczenia. Same leki i opieka weterynarzy to wydatek ok. 100 tys. zł miesięcznie. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt prowadzony samodzielnie przez wolontariuszy ma obecnie pod opieką aż 70 psów, ok. 50 kotów, a jeszcze zajmuje się zaniedbanymi i schorowanymi krowami, kozami, końmi, królikami, świniami i jeżami.

– Jak przejmujemy takie zwierzę, nawet jakby wyglądało na całkiem zdrowe, to już na start musimy wydać 1 tys. zł, bo trzeba zrobić kastrację, szczepienie i badanie krwi. Nie po to bierzemy je pod opiekę, żeby dalej było zaniedbane, tylko musimy dowiedzieć się wszystkiego, co mu dolega. Jeśli jest chore, koszty idą w górę – tłumaczy prezes DIOZ.

DIOZ pomaga też ofiarom wypadków mat. DIOZ

Przy tej liczbie zwierząt samo odrobaczenie i odpchlenie to 15 tys. zł miesięcznie. Inspektorat jeździ na blisko 100 interwencji miesięcznie, jego działalność obejmuje całe województwo. Ratuje też ranne i chore dzikie zwierzęta. Często jako jedyny przyjeżdża do potrąconej sarny czy zająca. – Pokonujemy po 300 km, a niedawno był dzień, że nawet 600. Paliwa tyle wypalamy, jakbyśmy startowali w Formule 1 – mówi Kuźmiński.

Utrzymanie samochodów i inne koszty eksploatacyjne i administracyjne to też duży wydatek, bo aż 50 tys. zł miesięcznie. – Mamy tyle zwierząt, że musieliśmy zatrudnić pracowników, bo sami już nie dawaliśmy rady. Mamy np. dwóch stajennych. Musimy płacić pensje i ZUS. Rachunki za wodę to 6 tys. zł miesięcznie. 11,5 tys. zł płacimy za prąd – wylicza szef inspektoratu.

DIOZ zabiera często psy od nieodpowiedzialnych właścicieli, którzy zaniedbywali ich pielęgnację i zdrowie mat. DIOZ

Bardzo kosztowne jest też ogrzewanie. DIOZ działa pod Jelenią Górą. Zwierzęta znalazły schronienie w starym pałacu, w którym trudno utrzymać ciepło. – To wielki obiekt, okna są nieszczelne. Wszędzie pod ścianami są legowiska. Drzwi pootwierane, bo zwierzęta muszą chodzić. Całość opalamy kominkami 24 godziny na dobę, by utrzymać ciepło, a drewno idzie w strasznych ilościach – martwi się prezes. – Budynek jest w fatalnym stanie, syf i malaria, tynk odpada. By zachować higienę, dwa razy dziennie wszystko odkażamy.

Ze względu na te warunki DIOZ zdecydował się na przeprowadzkę. – Kupiliśmy nowy ośrodek i mamy duże raty kredytu – 20 tys. zł, a jeszcze musimy wyremontować budynek – zaznacza Kuźmiński. – Czasy są trudne. Teraz wszystkim jest ciężko. Został nam 1 tys. zł na koncie, a tu dzwonią lekarze, że za leki trzeba zapłacić, bo dawno minął termin. Długu mamy ponad 100 tys. Zrobiliśmy więc wieczorną naradę i zdecydowaliśmy, że nie możemy mnożyć tych zaległości. Pierwszy raz w naszej historii zdecydowaliśmy, że musimy zawiesić działalność i błagać ludzi o pomoc.

Ta przyszła ekspresowo. Po tym, jak DIOZ poinformował na Facebooku, że nie może się dłużej opiekować zwierzętami, i zorganizował zbiórkę, darczyńcy od razu się zgłosili. Inspektorat wskazał, że potrzebuje 72 tys. zł na najpilniejsze zobowiązania, ale szybko udało się zebrać 80 tys. Po siedmiu godzinach wolontariusze mogli wznowić pracę.

– Tak naprawdę nigdy jej nie przerwaliśmy, bo podczas zawieszenia działalności ktoś zadzwonił, że pies w kołtunach kona, suczka mała, więc musieliśmy jechać jej pomóc. Prowadzimy tę działalność z serca – mówi prezes. – Jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak szybko udało się zebrać potrzebną kwotę. Zadziałał efekt skali. Mamy na Facebooku 60 tys. fanów. Każdy z darczyńców wpłacał po 5 zł, nawet tego nie odczuli. Więcej zgubią, gdy wsiadają do samochodu i z kieszeni im wypadnie. Nie oczekujemy wielkich datków. Wystarczyłoby, żeby ludzie ustawili stałe przelewy po 2 zł co miesiąc, a już mielibyśmy za co działać.

DIOZ dalej można wspierać, bo potrzebne są środki na bieżące utrzymanie i remont nowego ośrodka. Warto też przekazać organizacji 1 proc. podatku.