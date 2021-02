Wybór stylu wnętrza zależy od wielu czynników: lokalizacji, budynku, bryły nieruchomości, a także, a może w szczególności od upodobań właściciela. Mówiąc o trendach, należy rozgraniczyć wnętrza ekskluzywne i te tradycyjne.

Dzięki większej dostępności produktów wnętrzarskich polskie mieszkania są coraz bardziej różnorodne. Możemy w nich znaleźć styl skandynawski, loftowy, glamour, klasyczny czy eklektyczny.

Ciągle modne są jasne barwy i pewien minimalizm w formie jednak coraz częściej zostaje on przełamywany intensywnym kolorem.

Kolory, faktury, kształty - co dominuje w aranżacji

Zgodnie z zachodnimi trendami zawitał u nas intensywny kolor. Bardzo popularne są czerń w połączeniu z miedzią i naturalnym kolorem drewna. Ciągle popularna jest cegła, jednak teraz już w bardziej odważnych odcieniach - już nie tylko biel i szarość, ale naturalny jej kolor czy nawet czerń. Coraz chętniej bawimy się fakturą ścian czy nawet kształtem.

Bardzo popularne są moduły 3D, powraca sztukateria, jednak nie tylko we wnętrzach glamour - coraz częściej jest stosowana w eklektycznych projektach. Wracamy po latach do tapet, fototapet i różnego typu okładzin ściennych. Jednak odbiegają one od tych znanych z lat 90. Obecnie wygląd, kolor, struktura i faktury tapet są tak wszechstronne, iż można znaleźć niemalże każdy wzór i kolor.

PRZEMYSŁAW SKRZYDŁO

W polskich domach nadal króluje biel i szarość, ale coraz odważniej dodajemy intensywne akcenty w kolorze musztardy, głębokiego indygo czy oberżyny.

Coraz częściej można zaobserwować wykorzystanie starych mebli w nowoczesnych stylizacjach. Od antyków dodawanych do wnętrz w stylu glamour, po meble z lat 60. tak popularne na Zachodzie, pojawiają się w nowych odsłonach w minimalistycznych wnętrzach.

Coraz częściej zwracamy uwagę na odpowiednie oświetlenie w eleganckich oprawach i formach. Coraz rzadziej wybieramy plafony, na korzyść lamp w intensywnych kolorach lub wyróżniających się na tle wnętrza formach.

Modnie, ale z naciskiem na wygodnie

Dużo większy nacisk kładziemy na dekorację ścian obrazami, plakatami - najistotniejsza jest spójność, myśl przewodnia. Czasem obraz bądź mebel może być inspiracją do stworzenia całego wnętrza w konkretnym stylu.

Najchętniej wybieramy drewniane podłogi w klasycznym ułożeniu długich desek bądź podobne zamienniki, jednak dużo tańsze – czyli panele podłogowe.

Rodzaje paneli podłogowych Fot. Pexels

Coraz częściej zaczynamy stosować wykładzinę szczególnie we wnętrzach czy też pomieszczeniach biurowych. Szeroka gama wykładzin od kolorów po strukturę może pomóc nam ocieplić wnętrze.

* Autorka Ewa Bryl-Michałowicz jest certyfikowaną Home Stager