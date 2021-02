Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią ogłosiła białoruska liderka opozycji Swiatłana Cichanouska. Od pół roku w tym kraju trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Choć niezależne sondaże dawały rządzącemu od 26 lat dyktatorowi Alaksandrowi Łukaszence maksymalnie kilkanaście procent, ostatecznie miał rzekomo uzyskać 80-procentowe poparcie, a Cichanouska - zaledwie 10 proc.

Białorusini wciąż protestują, choć wielu jest prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia kraju. Represje się nasilają. Obecnie na Białorusi jest już oficjalnie 224 więźniów politycznych. Jednak według centrum praw człowieka Wiasna liczba spraw karnych wszczętych od początku kampanii wyborczej sięga tysiąca.

"Mury" i hymn

Aby wyrazić wsparcie z protestującymi na Białorusi, w niedzielę o godz. 15 pod pręgierzem zebrali się mieszkańcy Wrocławia, w tym Białorusini. Podczas symbolicznego wiecu odśpiewano "Mury" Jana Kaczmarskiego (po białorusku), hymn Białorusi i wiele innych pieśni. Odczytano też poruszający wiersz o wolności, jako o wzbierającej fali - po białorusku, z tłumaczeniem na polski.

Pomimo zimna w rynku zgromadziło się około stu osób. Przyszli też m.in. Obywatele RP, z napisem "Solidarność" na transparencie. - Jesteśmy tu w imieniu wszystkich wspierających wrocławianek i wrocławian. Wszystkich solidaryzującymi się z walczącymi o wolność i godność Białorusi, którzy w tym szczególnym dniu nie mogli przyjść pod pręgierz - mówi "Wyborczej" Ewa Trojanowska z Obywateli RP.

Światło dla Białorusi

- Ten gest solidarności jest bardzo ważny. Wrocław solidaryzuje się z Białorusinami i dokłada cegiełkę do zwycięstwa. Wierzymy, że w końcu nadejdzie kres rządów Łukaszenki, który rządzi od 1994 r. – mówiła wcześniej miejskiemu portalowi Wroclaw.pl Tatiana Iwanow z Fundacji za Wolność Waszą i Naszą. – Jesteśmy zdeterminowani. Przez lata rządów Łukaszenki straciliśmy jako naród bardzo wiele. Nie tylko ekonomicznie, ale także społecznie i kulturowo. Na Białorusi za samo noszenie ubrań w biało-czerwono-białych kolorach można pójść do więzienia. My jednak się nie poddamy.

Wcześniej Białoruski Związek Solidarności opublikował apel z prośbą o wsparcie w związku z Międzynarodowym Dniem Solidarności z Białorusią, podkreślając, że "w obliczu bezprecedensowych represji wsparcie jest dziś ważne w każdym formacie". Zaapelowali, aby Wrocław ponownie poparł walczących na Białorusi i dołączył do akcji "Light for Belarus" - "Światło dla Białorusi". Jej istotą jest podświetlenie budynków kolorami narodowej, biało-czerwono-białej flagi.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

We Wrocławiu podświetlona została opera i stadion.