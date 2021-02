1 ZDJĘCIE Onkolodzy apelują do pacjentów, aby zgłaszali się do lekarza w przypadku podejrzenia nowotworu (fot. mat. prasowe)

Młodzi wrocławscy onkolodzy proszą, aby pacjenci zgłaszali się do lekarzy w przypadku, gdy podejrzewają u siebie nowotwór. - On nie ma lockdownu. Każdego roku w Polsce chorobę nowotworową wykrywa się u ok. 170 tys. osób - podkreślają inicjatorzy akcji.