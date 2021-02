Na niedzielę, 7 lutego, przypada Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią. Ogłosiła go tamtejsza liderka opozycyjna Swiatłana Cichanouska. Od pół roku w tym kraju trwają protesty przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim. Choć niezależne sondaże dawały rządzącemu od 26 lat dyktatorowi Alaksandrowi Łukaszence maksymalnie kilkanaście procent, ostatecznie miał rzekomo uzyskać 80-procentowe poparcie, a Cichanouska - zaledwie 10 proc.

Białorusini wciąż protestują, choć wielu jest prześladowanych i zmuszanych do opuszczenia kraju. Represje się nasilają. Obecnie na Białorusi jest już oficjalnie 224 więźniów politycznych. Jednak według centrum praw człowieka Wiasna liczba spraw karnych wszczętych od początku kampanii wyborczej sięga tysiąca.

Do tego, według opublikowanego w styczniu raportu Amnesty International, Białorusini są zatrzymywani bez podstawy prawnej, zmuszani do poniżających zachowań (np. rozbierania się), bici i pozostawiani w aresztach bez wody, jedzenia i pomocy medycznej. Do tego władze nie przeprowadziły żadnego śledztwa i nie wszczęły żadnej sprawy karnej dotyczącej nadużycia siły przez funkcjonariuszy organów ścigania wobec demonstrantów. Mimo że złożyli oni ponad 900 skarg.

Białoruś. 23,34 kilometra

Wyrzuconych z pracy białoruskich sportowców, represjonowanych za ich obywatelską postawę, symbolicznie wsparł w ubiegły piątek Białorusin z Wrocławia. W godzinę i 50 minut przebiegł 23,34 km.

Jak tłumaczą w mediach społecznościowych członkowie Białoruskiego Związku Solidarności, właśnie z artykułu 23,34 oskarża się na Białorusi uczestników protestów. Dystans ten miał być więc "oznaką wsparcia dla wszystkich, którzy nie mogą po prostu biegać i swobodnie wychodzić, bo teraz siedzą w więzieniach".

Białoruski Związek Solidarności opublikował też apel z prośbą o wsparcie z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią.

- W obliczu bezprecedensowych represji wsparcie jest dziś ważne w każdym formacie - dodali. Zaapelowali, aby Wrocław ponownie poparł walczących na Białorusi i dołączył do akcji "Light for Belarus" - "Światło dla Białorusi". Jej istotą jest podświetlenie budynków kolorami narodowej, biało-czerwono-białej flagi.

Białoruś. "Mury", hymn i flaga

Tak też się stanie: Hala Stulecia, Stadion Wrocław oraz opera zostaną w niedzielę podświetlone w tych kolorach. Z kolei o godz. 15 pod pręgierzem zaplanowano wiec, na którym zostaną odśpiewane "Mury" Jacka Kaczmarskiego i hymn Białorusi.

Tym razem, ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii, wydarzenie będzie miało inny charakter niż latem. Wtedy na wrocławskim rynku swoje niezadowolenie z oszustwa wyborczego dokonanego przez Łukaszenkę wyrażało kilkaset osób.

– Będziemy organizować pikiety pięcioosobowe. Liczymy, że ten spacer po rynku zostanie zauważony i obrazki pójdą w świat. Taki gest solidarności jest bardzo ważny. Wrocław solidaryzuje się z Białorusinami i dokłada cegiełkę do zwycięstwa. Wierzymy, że w końcu nadejdzie kres rządów Łukaszenki, który rządzi od 1994 r. – przekazała miejskiemu portalowi Wroclaw.pl Tatiana Iwanow z Fundacji za Wolność Waszą i Naszą. – Jesteśmy zdeterminowani. Przez lata rządów Łukaszenki straciliśmy jako naród bardzo wiele. Nie tylko ekonomicznie, ale także społecznie i kulturowo. Na Białorusi za samo noszenie ubrań w biało-czerwono-białych kolorach można pójść do więzienia. My jednak się nie poddamy.