To wyjątkowa, jubileuszowa edycja konkursu na najlepszy reportaż, w którym biorą udział licealiści.

– Turniej Reportażu powstał 20 lat temu ze zmęczenia sztampą szkolną, niechęci do rutyny i z ciekawości, jacy są ludzie, których uczę, co naprawdę sądzą o otaczającym świecie. Reportaż to trudna forma, ale tylko trudne zadania wychowują, a łatwe prowadzą do nijaczenia – mówi Ewa Obara-Grączewska, polonistka z X LO we Wrocławiu.

Na jedyny taki konkurs w kraju wpłynęło 91 prac. uczniów z Polski, USA i Czech. Jury w składzie: Jędrzej Morawiecki, Aneta Augustyn, Joanna Kuciel-Frydryszak, Magdalena Skawińska, Robert Chmielewski i Arkadiusz Lewicki wybrało pięciu finalistów: