Zna ich prawdopodobnie każdy miłośnik biegania w Polsce, który wychowuje dziecko z niepełnosprawnością. To chorujący na dziecięce porażenie mózgowe 18-letni Maciej Jach wspólnie z tatą Pawłem przecierali szlak, jeśli chodzi o udział takich osób w maratonach.

– Dziesięć lat temu patrzono na nas jak na szaleńców – mówiła "Wyborczej" Agata Jach, mama Macieja. – Dziś rozpoznają nas na trasach biegów w całej Polsce i krzyczą „Maciek, biegnij!”. Zapominamy wtedy, że sam nie pobiegnie nigdy.

Maciek z tatą mają za sobą już 25 maratonów. A w 2009 roku we Wrocławiu - jako pierwsi w Polsce - stanęli na starcie jako rodzinny zespół z osobą z niepełnosprawnością. Rok później rodzina zorganizowała pierwszą imprezę biegową pod hasłem "Bieg dla Maćka". Z czasem założyli fundację "Maciek biega!", a z uzyskanych od zawodników i sponsorów pieniędzy zaczęli kupować sportowe wózki i za darmo wysyłać je do rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w całej Polsce.

- Dziś już nie miotamy się między szpitalami, specjalistami i turnusami rehabilitacyjnymi. Wiemy, że Maćka nie naprawimy - przyznaje w opisie aukcji Paweł Jach. - Rehabilitujemy, ćwiczymy, żeby Maćka nic nie bolało, żeby nie było przykurczy, żeby mógł się chociaż trochę samodzielnie przemieszczać. Próbujemy wypracować jakiś podstawowy system komunikacji, by był rozumiany nie tylko przez rodzinę i znających go od lat nauczycieli z ORE. I wciąż się staramy, by jego życie było tak zajmujące i kolorowe, jak tylko się da.

W tym roku, aby pomóc WOŚP, rodzina postanowiła wystawić na licytację wycieczkę z Maćkiem na Śnieżkę. - Kochamy góry, Maciek lubi każdą aktywność i bardzo, bardzo chcemy zrobić coś dobrego. Razem - mówi "Wyborczej" Agata Jach.

REKLAMA

Podkreśla, że z Orkiestrą grają od zawsze. - A kiedy urodził się Maciek i w szpitalach spędzał długie tygodnie, mogliśmy się przekonać, jak wielki i potrzebny jest wymiar tego przedsięwzięcia.

Wycieczkę można wylicytować w ramach górskiego finału WOŚP, organizowanego przez schronisko Samotnia. Aukcja jest na Allegro, czyli TUTAJ.