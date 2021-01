Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w czwartek 7156 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Na Dolnym Śląsku zanotowano ponad 527 pozytywnych wyników testów i 28 zgonów.

Najwięcej pozytywnych wyników testów pochodzi z województw: mazowieckiego (1046), kujawsko-pomorskiego (718) i wielkopolskiego (669). Dolny Śląsk znalazł się na szóstym miejscu w tym zestawieniu. Ale w naszym regionie przybywa zakażonych - w środę było ich "tylko" 342, a we wtorek - 312.

Najwięcej nowo zdiagnozowanych osób na Dolnym Śląsku zarejestrowano we Wrocławiu (147) oraz powiatach: wrocławskim (36), kłodzkim (36) i lubińskim (32). Strzeliński, legnicki (po 4 zakażenia), górowski (3) oraz średzki, złotoryjski i milicki (po 2) – w tych powiatach zanotowano najmniejszą liczbę pozytywnych wyników testów.

Możesz zwiedzić sklep lub muzeum

- Przedłużamy obostrzenia związane z epidemią koronawirusa do 14 lutego, ale uruchamiamy galerie handlowe, galerie sztuki i muzea - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.

Epidemia koronawirusa. Adam Niedzielski, minister zdrowia Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Zniesione zostają godziny dla seniorów i utrzymana będzie nauka zdalna z wyjątkiem klas 1-3.

REKLAMA

Minister Niedzielski stwierdził, że zostaną utrzymane obostrzenia dotyczące restauracji, hoteli oraz zgromadzeń: - Ale osoby zaszczepione nie wchodzą w limity dotyczące liczby osób na spotkaniach prywatnych. Będziemy cały czas monitorować sytuację i w połowie lutego podejmiemy kolejne decyzje.

Protest branży turystycznej

Z tej decyzji niezadowoleni są właściciele pensjonatów i hoteli, a także inne osoby żyjące z turystyki. W czwartek przed Urzędem Miasta i Gminy Lądek-Zdrój zabrało się około 100 osób, w tym wielu przedsiębiorców. Przez ponad godzinę protestowali przeciw przedłużaniu przez rząd zamknięcia branży turystycznej w związku z trwającą epidemią.

Protest w Lądku-Zdroju przeciw ograniczeniom nałożonym na branże turystyczną z powodu epidemii koronawirusa Fot. Mat. organizatorów

- Zamknięte hotele wkrótce padną. Właściciele mówią, że wtedy rząd je przejmie i znacjonalizuje. Powie: przedsiębiorcy sobie nie poradzili, rząd lepiej da sobie radę - mówił Adam Jaśnikowski, który wynajmuje pokoje w okolicach Kłodzka.

Sprawdziliśmy szczepionki, a prezydent Duda ZOZ

Sprawdziliśmy, jak Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu radzi sobie z przechowywaniem szczepionek. Część z nich przechowywana jest w temperaturze od -60 do -90 stopni C., ale niektóre to gotowe już do użycia, rozmrożone preparaty, w opakowaniach po 15 fiolek (jedna fiolka zawiera 6 dawek szczepionki).

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Natomiast prezydent Andrzej Duda wylądował w czwartek we Wrocławiu. Jednak to nie nasz region był celem jego wizyty, lecz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szpitalu Specjalistycznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji im. św. Jana Pawła II w Głuchołazach na Opolszczyźnie.

REKLAMA

.