27 stycznia trybunał Julii Przyłębskiej opublikował uzasadnienie tzw. wyroku w sprawie aborcji. Zrobił to po ponad trzech miesiącach, odkąd spełnił życzenie posłów PiS.

Upolityczniony trybunał stwierdził, że przepis zezwalający na przerywanie ciąży z powodu wad płodu jest sprzeczny z konstytucją. Tym samym niemal całkowicie pozbawił Polki prawa do aborcji.

Setki tysięcy ludzi wyszło na ulice w ramach strajku kobiet. W samym Wrocławiu w kulminacyjnym momencie protestowało nawet 70 tys. osób. To właśnie masowe manifestacje doprowadziły do wstrzymania publikacji orzeczenia.

Tzw. wyrok trybunału ws. aborcji. Protesty we Wrocławiu

"Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw" - poinformowało na Twitterze Centrum Informacyjne Rządu.

Zaraz potem Ogólnopolski Strajk Kobiet opublikował post na Facebooku. W Warszawie protest ma się rozpocząć o godz. 18.30 pod budynkiem trybunału. "A wszędzie indziej - wg Waszego uznania" - napisał OSK.

We Wrocławiu strajk rozpocznie się o godz. 19 pod Pręgierzem w Rynku. Będzie on zupełnie spontaniczny - "spacer" nie ma zaplanowanej trasy. Warto śledzić bieżące informacje na Facebooku Strajk Kobiet Wrocław.

- Jeśli dojdzie do publikacji wyroku, Strajk Kobiet będzie gotowy do odpowiedzi w skuteczny, uliczny sposób, a panowie tego jak zwykle pożałują. Jednocześnie złożymy zawiadomienie do prokuratury - zapowiada liderka Strajku Kobiet Marta Lempart.