Beata Maciejewska: - Już w zeszłym roku organizowaliśmy podobną wycieczkę. Zwiedzaliśmy miasto z Jerzym Buzkiem. Wymyślił to wrocławski biznesmen Grzegorz Mieszczak, który wylicytował podobny spacer z panem profesorem po Chorzowie. Pomyślał, że byłoby ciekawie pokazać gościowi również Wrocław, ale żeby przy okazji inni mieli sposobność pobyć z premierem. To miało być fajne spotkanie z korzyścią dla WOŚP, ale też forma promocji miasta. Autor pomysłu zaproponował mi, żebym była przewodnikiem. Fotoreporter "Wyborczej" Mieczysław Michalak robił nam zdjęcia. Coraz więcej osób się w to angażuje.

Mariusz Urbanek, szef Gabinetów Świadków Historii w Muzeum Pana Tadeusza, zaproponował, by w tym roku zwycięzców licytacji WOŚP zabrać na spacer z Leszkiem Balcerowiczem. Profesor to pomnik polskiej transformacji ustrojowej, a Wrocław bardzo na tych zmianach skorzystał. O pomoc w przekazaniu zaproszenia poprosiliśmy Władysława Frasyniuka. W przyszłym roku będzie jeszcze bardziej zaskakujący gość.

Na takim spacerze są osoby, które go wylicytowały, nasz bohater oraz ci, którzy się zaangażowali w organizację tego spotkania. Dla wszystkich jest to ogromna atrakcja i towarzyska, i turystyczna. Wchodzimy do miejsc, gdzie normalni śmiertelnicy nie mają wstępu. W zeszłym roku byliśmy m.in. w ogrodzie zoologicznym, w części, gdzie karmi się żółwie. Prof. Buzek jako inżynier był zachwycony maszynerią Afrykarium. To ogromna fabryka, która musi stworzyć cały kontynent. Potem zachwycił się samymi żółwiami i tym, jak te zwierzęta nauczyły się stać w kolejce po pożywienie. Absolutnym zachwytem był też nasz zegar ratuszowy, gdzie turyści nie są wpuszczani. Był z nami pan konserwator, który go nakręcał. Nie mieliśmy nawet czasu, by przysiąść na kawę, ale poszliśmy na obiad z widokiem na Odrę. To było kilka godzin biesiadowania, ciekawych rozmów, a przy okazji wsparcie dla WOŚP.

Co zamierzasz pokazać we Wrocławiu prof. Balcerowiczowi?

- Trasa nie jest jeszcze wymyślona. Układam ją nie tylko pod kątem gościa, ale by była ciekawa także dla osób, które wygrają licytację WOŚP. Będę starała się dowiedzieć, czy znają już Wrocław.

Na pewno wejdziemy na wieżę ratuszową, bo stamtąd najlepiej widać Wrocław po transformacji. Reszta trasy to sprawa wciąż otwarta. Miałam taki pomysł, że skoro prof. Balcerowicz jest człowiekiem od pieniędzy, przestawił wajchę polskiej gospodarki, to zabiorę go na spacer śladem złota Wrocławia, tajnych skrytek i podziemi. Opowiada się na przykład, że złoto było pod Wzgórzem Partyzantów. Może to będzie w planach, ale mam też kilka innych scenariuszy.

Władysław Frasyniuk do was dołączy?

- Zaproponuję mu, ale w razie gdyby nie miał czasu, ściągniemy go chociaż na obiad. Już myślimy o następnych edycjach WOŚP. Może wywieziemy zwycięzców licytacji poza Wrocław, np. do Świdnicy, którą uwielbiam, lub Wałbrzycha. Tam też są absolutne cuda.