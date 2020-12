Miejski sylwester 2020 w tym roku ma miejsce w zupełnie nowej formule wprost ze Sky Tower. Zabawa rozpoczęła się o godzinie 20, prowadzi ją Paweł Gołębski, a wśród gości m.in. gotująca Magdalena Orłoś, DJ Gambit, wokalistka Justyna Szafran i aktor Janusz Chabior. Przed północą życzenia widzom złoży prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Jak zapowiadali urzędnicy miejscy, nie zabraknie muzycznych hitów, wspólnych tańców i konkursów z nagrodami. Ze Sky Tower prowadzący tegorocznego sylwestra będą łączyć się także z gośćmi specjalnymi - nie tylko z Wrocławia, ale i z całej Polski.

We wrocławskiej imprezie sylwestrowej online weźmie udział m.in. Konrad Imiela, dyrektor teatru Capitol.

- Przygotowałem i piosenki, i opowieści, zabieram też ze sobą gitarę. Będę siedział w łóżku i wspominał sylwestry z różnych czasów, więc zaśpiewam m.in. piosenkę z czasów licealnych “Z nim będziesz szczęśliwsza” Starego Dobrego Małżeństwa, ale także “Valentine’s Day” Davida Bowie, którą wykonuję także w spektaklu “Lazarus”, tegorocznej premierze Capitolu - obiecywał Konrad Imiela w rozmowie z "Wyborczą".

Zapewniał, że w sypialni będzie samotny, ale przebój “Felicita” wykona w duecie z Justyną Szafran, aktorką i wokalistką związaną z teatrem Capitol. Swój występ zapowiedział także aktor Janusz Chabior.

Będzie można obejrzeć również w wersji online Magdę Orłoś, niewidomą wrocławiankę, która uczy w sieci gotowania, czy Piotra Świętoniowskiego, pianistę i aranżera.

Pochwal się swoim sylwestrem

Wirtualna domówka rozpoczęła się o godzinie 20. Możemy do niej dołączyć także za pośrednictwem kanałów internetowych Sky Tower, miasta Wrocław oraz Visit Wroclaw. Możemy również gości zaprosić do siebie – wystarczy nagrać i wrzucić do sieci filmik z hashtagiem #SylwesterŻycia, żeby trafić na “domówkową” antenę.

- Sylwester to taki moment, kiedy żegnamy się ze starym rokiem. Myślę, że w tym roku wiele osób chciałoby z hukiem pożegnać 2020, jako ten zapisany w historii niezbyt optymistycznie. Ale pożegnajmy ostatnich 12 miesięcy w bezpieczny sposób - mówił Krzysztof Maj, dyrektor Strefy Kultury Wrocław.

I dodawał: - Chcemy być razem, razem z wrocławianami i wrocławiankami, ale też mieszkańcami Polski i całego świata, ze wszystkimi którzy zechcą się z nami połączyć. Zostańmy w domach, bawmy się w gronie najbliższych, ale połączmy się z Wrocławiem.

Sylwester Życia to również idea, która niesie w sobie pamięć o tych, którzy walczą o zdrowie i życie – o pracownikach służby zdrowia oraz chorych na COVID-19. Organizatorzy deklarują, że tej nocy z szacunkiem odniosą się do działań białego personelu, jeśli się uda – pokażą także, jak biały personel spędza ostatnią noc roku. Jednocześnie będzie to także jasny sygnał dla mieszkańców, że przebywanie w większej grupie ludzi w zamkniętym pomieszczeniu zwiększa ryzyko zakażenia.