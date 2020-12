Malowniczo położone schronisko PTTK na Szczelińcu powstał w 1845 r., jest więc najstarszym w Sudetach obiektem wybudowanym do celów turystycznych. Znajduje się w Parku Narodowym Gór Stołowych. Prowadzi do niego 665 schodów. Nie da się tam dotrzeć samochodem, a transport towarów odbywa się specjalną koleją linową.

Zazwyczaj to miejsce odwiedzały tłumy turystów - szczególnie latem. W tym roku, ze względu na pandemię, jest jednak inaczej.

Wiosną obiekt był zamknięty przez sześć tygodni. W październiku, gdy sezon trwał, także nie mógł przyjmować gości - cała załoga przebywała na kwarantannie, bo miała kontakt z osobą zakażoną koronawirusem. Gdy schronisko ponownie zaczęło działać, rząd zdecydował o zamknięciu wszystkich obiektów noclegowych. Od dwóch miesięcy może więc sprzedawać jedzenie i napoje jedynie na wynos (otwarty jest tam bar), jednak trochę większy ruch jest i tak tylko w weekendy. Do tego, ze względu na epidemię i obostrzenia trzeba było odwołać wszystkie rezerwacje na pobyty sylwestrowo-noworoczne i ferie.

- "Oczywiście, latem zbieraliśmy, niczym wiewiórki, zapasy finansowe na zimę, ale ta przyszła znacznie szybciej niż zawsze, i wygląda na to, że szybko sobie nie pójdzie. Do tego na wiosnę udało się wiele opłat prolongować, a teraz już nie. Dlatego ośmielamy się prosić o pomoc" - piszą pracownicy na portalu crowdfundingowym zrzutka.pl.

Koronawirus. W zamian nocleg "na wynos" lub w przyszłości

Utworzyli tam zbiórkę pod hasłem "Szczeliniec walczy!". W zamian za wpłacenie pieniędzy oferują np. voucher na nocleg ważny do 2022 roku, wejściówkę na imprezę pod hasłem "Virus is dead" (ang. "Wirus nie żyje"), zaplanowaną po zakończeniu epidemii, a także wycieczkę po Szczelińcu z przewodniczką sudecką i kierowniczką schroniska Anną Sikorską.

REKLAMA

W zamian za wpłacenie powyżej 35 zł można także otrzymać... "nocleg na wynos". Taką nagrodę za pomoc wybrało 60 osób.

Chcą uśmiechać się bez maseczki

Pracownicy schroniska tłumaczą, że rząd uważa, iż "nic się nie dzieje", bo obiekty noclegowe wciąż mogą serwować jedzenie na wynos.

"Niektórzy sugerują nawet, żebyśmy tak sprzedawali noclegi. No więc spróbujmy: oferujemy 30% zniżki w stosunku do ceny regularnej" - piszą.

REKLAMA

Tłumaczą: "Nocleg u nas zakupiony można przespać we własnym domu i to bez kłopotliwego zastanawiania się, od której można się zameldować, i nerwowego zbierania rzeczy rano, bo już trzeba opuścić pokój. Po zamówieniu wyślemy widok z okna do samodzielnego wydruku i wyklejenia".

Pracownicy schroniska na Szczelińcu wierzą, że to już "długa, ale ostatnia prosta".

"Że przed wakacjami szczepienia i przechorowania sprawią, że chorować nie będzie miał już zwyczajnie kto. Czekamy i bardzo chcemy dla Was pracować. Budzić was kawą i kłaść spać grzanym winem. A w trakcie dnia raczyć szarlotką i goframi z bitą śmietaną - piszą. - I uśmiechać się bez maseczki".