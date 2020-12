Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 12 361 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, czyli było ich o ponad 5 tys. więcej niż we wtorek. Na Dolnym Śląsku stwierdzono 588 nowych zakażeń.

Najwięcej osób (193) z potwierdzonym COVID-19 było w środę we Wrocławiu, w powiecie oleśnickim - 31, bolesławieckim - 30, głogowskim i świdnickim - 23 i wrocławskim - 28. Najmniej w powiatach: złotoryjskim - 2, jaworskim - 4, wałbrzyskim i kamiennogórskim - po 5.

Zakażona koronawirusem została też Marta Lempart, co ujawniło TVP Info. Takie informacje uważane są za dane wrażliwe i chronione prawem. Dlatego Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, zwrócił się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wszczęcie postępowania ws. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Marta Lempart jest zakażona koronawirusem Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

"Wątpliwości co do bezpieczeństwa przetwarzania danych dotyczących zdrowia w związku z pandemią COVID-19 mogą wpłynąć na pogłębianie się niechęci do poddawania się testom diagnostycznym w kierunku SARS-CoV-2" - napisano w komunikacie RPO.

Co jest dozwolone w Wigilię, sylwestra i ferie?

Nowe rozporządzenie koronawirusowe - wprowadzające kolejne utrudnienia - budzi dużo emocji. Czy naprawdę zakazuje ono zupełnie wyjazdów na ferie i wyjścia w sylwestra? Odpowiadamy na pytania, ale wyłącznie na podstawie rozporządzenia, które to jest źródłem prawa w Polsce (nie są nim ani konferencje premiera czy ministrów, ani strona gov.pl, ani wypowiedzi rzeczników policji).

Wielka mobilizacja w policji

Jednym z tych nowych obostrzeń jest zakaz przemieszczana się w sylwestra. Policja już szykuje się do egzekwowania tego przepisu.

"Polecam przygotować w dniu 31 grudnia do działań cały potencjał osobowy podległych jednostek organizacyjnych Policji" - takie pisma otrzymują komendanci w całej Polsce.

W obronie gmin górskich

Zniesienia niektórych planowanych nowych obostrzeń chce natomiast Paweł Wybierała, członek zarządu województwa i szef Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.

Napisał do premiera Mateusza Morawieckiego: "Sektor usług turystycznych i okołoturystycznych tworzą przede wszystkim ludzie - przedsiębiorcy, pracownicy, usługodawcy, dostawcy, spedytorzy, rzemieślnicy, wytwórcy i ich rodziny. Całe rzesze tych ludzi ponoszą wszystkie konsekwencje decyzji ograniczających i zakazujących jakiejkolwiek aktywności gospodarczej w tym obszarze".

Epidemia koronawirusa w Polsce