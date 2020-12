Epidemia koronawirusa wpłynęła między innymi na zasady działania noclegowni. Teraz aby przyjąć osoby w kryzysie bezdomności, pracownicy muszą mieć pewność, że nie są one zakażone koronawirusem. Osoby bezdomne nie mają pieniędzy na test, więc np. przy noclegowni św. Brata Alberta dla bezdomnych mężczyzn przy ul. Małachowskiego stanęły specjalne kontenery, w których podopieczni przechodzą 10-dniową kwarantannę.

- Jest w nich prąd i ciepło. Dostarczamy im posiłki, obserwujemy stan zdrowia, mierzymy temperaturę - wymienia Maciek Gudra, kierownik noclegowni. - Jeśli wszystko jest w porządku, osoby te przechodzą do noclegowni, a na ich miejsce przyjmujemy kolejne.

Wszystkich 20 miejsc w "izolatorium" zapełnia się bardzo szybko, bo do noclegowni, ze względu na coraz mroźniejsze dni i noce, zgłasza się coraz więcej osób. Zmieniły się też warunki, na jakich bezdomni tam przebywają - są zbliżone do tych w schroniskach. Osoby w noclegowni - które wcześniej były przyjmowane na noc - mogą tam być całą dobę. Otrzymują też trzy posiłki, słodkie bułki, kawę i herbatę.

Boże Narodzenie 2020. Jedyne marzenie

Nie wiadomo, ile dokładnie jest we Wrocławiu osób w kryzysie bezdomności. Ostatnie ogólnopolskie badanie liczby bezdomnych przeprowadzono w nocy z 13 na 14 lutego. Wówczas we Wrocławiu było ich ok. 920.

- Podczas pandemii osoby w kryzysie bezdomności dotyka to, co nas wszystkich: odsunięcie człowieka od człowieka - mówi Paweł Trawka, rzecznik prasowy Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. - Ludzie, którzy zazwyczaj przynosili siatki z żywnością czy odzieżą na działki, przestali przychodzić. Nie ma kogo poprosić o jedzenie czy parę złotych, bo z ulic zniknęli turyści i mieszkańcy. Restauracje, które zazwyczaj dzieliły się resztkami jedzenia, teraz skupiają się na własnym przetrwaniu.

Więcej niż zazwyczaj osób przychodzi więc do prowadzonych przez Caritas jadłodajni - np. w tej przy ul. Słowiańskiej we Wrocławiu wydawano średnio ok. 500 porcji jedzenia dziennie, a ostatnio ok. 650. Po gorące posiłki zgłaszają się nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale coraz częściej także osoby starsze.

- To dla nas wstrząsające i ściskające za serce - mówi Paweł Trawka. - Nie tak dawno przygotowywałem paczkę z jedzeniem. Widziała to pewna staruszka, która podeszła do mnie i prosiła tylko o jedną rzecz. Zależało jej tylko na butelce oleju. To było jej jedyne marzenie. Wcześniej przy łaźni widziałem, że szukała w paczkach z ubraniami ciepłych skarpet oraz pościeli.

Co roku osoby starsze, te w kryzysie bezdomności, samotne czy ubogie spotykały się na wigiliach, organizowanych we Wrocławiu przez różne organizacje i stowarzyszenia. Np. w Czasoprzestrzeni, czyli byłej Zajezdni Dąbie, do stołów podczas ubiegłorocznej "Wigilii pełnej ciepła" zasiadło aż 700 osób. W tej organizowanej przez wrocławski Caritas brało udział 250 osób, które - jak przyznawali w ubiegłym roku przedstawiciele Caritasu - już od początku grudnia dopytywały o zaproszenia na to wydarzenie.

Boże Narodzenie 2020. Pięć tysięcy paczek

W tym roku jednak, ze względu na epidemię, takich wigilii dla osób potrzebujących nie będzie. - Jest za to niesamowita solidarność i chęć pomocy mieszkańców - dodaje Paweł Trawka.

Organizacje, fundacje i stowarzyszenia, wspólnie z miastem Wrocław, przygotowują pięć tysięcy świątecznych paczek. Trafią one m.in. do osób w kryzysie bezdomności, które przebywają w schroniskach, korzystają z kuchni charytatywnych (one też będą wydawały wigilijne posiłki), czy mieszkają na ogródkach działkowych.

- W tych paczkach znajdą się produkty spożywcze, których już nie trzeba przetwarzać, bo są gotowe do jedzenia. Do tego włożymy świeży bochenek chleba i opłatek poświęcony przez arcybiskupa Józefa Kupnego - dodaje Paweł Trawka.

Miasto Wrocław wraz ze stowarzyszeniami, organizacjami i fundacjami przygotowuje pięć tysięcy paczek dla potrzebujących fot. mat. prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu

Świąteczne, 15-kilogramowe paczki wypełnione żywnością długoterminową, kawą, herbatą i słodyczami otrzymają też osoby samotne, ubogie, kombatanci i seniorzy. Do każdego pakunku zostanie dołączona kartka z życzeniami przygotowana przez dzieci z wrocławskich przedszkoli.

Boże Narodzenie 2020. Jak będą rozdawane paczki

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej – paczki będą wydawane przez jednostki miejskie (rady osiedli) i Caritas m.in. 23 grudnia przy ul. Słowiańskiej 15-21, w ten sam dzień będzie wydawany tam posiłek wigilijny.

Towarzystwo pomocy im. św. Brata Alberta przygotowuje i przekazuje paczki w ogrzewalniach i noclegowniach dla osób w kryzysie bezdomności.

Fundacja Antoni (al. Kasprowicza 26) prowadząca kuchnię charytatywną 21 grudnia wydaje posiłek wigilijny, a paczki 22 grudnia. Część z nich będzie dowieziona bezpośrednio do podopiecznych fundacji.

Fundacja Sancta Familia (ul. Monte Cassino 64) będzie wydawała paczki osobom korzystającym z kuchni charytatywnej między 21 a 23 grudnia. Kuchnia będzie wydawała także posiłek wigilijny 23 grudnia.

Fundacja Weź Pomóż będzie wydawać paczki ubogim, seniorom, osobom niepełnosprawnym, wielodzietnym między 21 a 23 grudnia.

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego wydaje paczki osobom bezdomnym, w schronisku, klientom Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym.

Fundacja Homo Sacer będzie wydawała paczki na trasie kursowania Streetbusa oraz osobom bezdomnym przebywającym np. na terenach ogródków działkowych.

Boże Narodzenie 2020. Pomagać niezależnie od świąt

Wielu mieszkańców Wrocławia organizuje pomoc oddolnie. Np. grupa osób, która w grudniu ubiegłego roku pomogła pani Danucie, chorującej na raka i mieszkającej przez 20 lat na działkach, zainicjowała teraz akcję pomocową, aby uhonorować jej pamięć.

Zbiera produkty dla organizacji pomagających osobom w kryzysie bezdomności, a także dla Ekostraży, bo pani Danuta kochała koty.

Pomóc można także przynosząc m.in. ciepłą, męską odzież, środki czystości czy jedzenie z długim terminem ważności do noclegowni przy ul. Małachowskiego.

Nietrafiony ciuchowy prezent - pod warunkiem, że męski - można przynieść też do łaźni Caritasu, a jedzenie, które zostanie po świętach, zostawić w jednej z ok. 20 społecznych lodówek, które stoją we Wrocławiu. Ich mapa znajduje się np. na stronie internetowej Fundacji Weź Pomóż, która społeczne lodówki stawia.