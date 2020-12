Według badania Gartnera aż 60 proc. firm pracuje zdalnie. W takich warunkach pracownicy spędzają trzy razy mniej czasu ze swoimi menedżerami i zespołami. Jak w takiej sytuacji poznać umiejętności, którymi dysponuje firma? W nowych warunkach potrzeba nowych rozwiązań.

Nawet przed pandemią, według badania Mercera (consulting HR), 40 proc. firm nie zna umiejętności swoich pracowników. To dotkliwe zwłaszcza teraz - w pandemii i konieczności pracy zdalnej. Podczas piątkowego wydarzenia uczestnicy porozmawiają o tym, jak zarządzać talentami pracowników w pracy zdalnej, z wykorzystaniem trendu human cloud i sztucznej inteligencji.

Dzięki analityce talentów możliwe jest poznanie twardych i miękkich umiejętności zespołu.

"Rezygnacja ze sztywno zdefiniowanych ról pozwala na szczegółowy wgląd w umiejętności zespołu. To pozwala lepiej dopasować zadania do talentów, przez co zwiększymy wydajność, satysfakcję z pracy i podtrzymamy motywację wśród pracowników" - zapowiadają webinar organizatorzy.

REKLAMA

I dodają: "Firmy potrzebują nowych pracowników. Wirtualny rynek talentów zapewnia dostęp do nieograniczonej puli specjalistów, dzięki której pracodawcy mogą uzupełniać swoje zespoły, pomijając żmudny i kosztowny proces tradycyjnej rekrutacji. Wsparcie sztucznej inteligencji daje możliwość dopasowania kandydata do konkretnych, wymaganych przez pracodawcę umiejętności".

Webinar online mat. prasowe

W dyskusji wezmą udział specjaliści:

Szymon Niemczura - wiceprezes Talent Alpha, platformy cyfrowej zmieniającej sposób, w jaki organizacje na całym świecie mierzą talenty i zarządzają nimi.

Maciej Pawlikowski - senior data scientist z firmy Stermedia, partnera technologicznego Talent Alpha w obszarze sztucznej inteligencji i oprogramowania.

Webinar poprowadzi Artur Karda z firmy Stermedia, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, były dziennikarz.

REKLAMA

Spotkanie jest bezpłatne i skierowane do osób odpowiedzialnych za działania HR w firmach. Aby wziąć w nim udział, trzeba się zarejestrować TUTAJ.

Wydarzenie, które odbędzie się w piątek, 18 grudnia, o godz. 12, organizuje wrocławska inicjatywa HRtech Hub.