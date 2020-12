Stowarzyszenie Kaczawskie działa już od 18 lat. Non-profit zrzesza ludzi, biznes i samorząd lokalny wokół Gór i Pogórza Kaczawskiego. Cel mają jasny: by Karina Wygasłych Wulkanów stale się rozwijała i była znana nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Jednym z najważniejszych projektów, które koordynują, jest program „Działaj Lokalnie” współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Wśród zrealizowanych pomysłów znalazł się m.in. punkt widokowy w kraterze wygasłego wulkanu Kopczyna (258 m n.p.m.), który nazywany jest Górą Karola. Wolontariusze wysprzątali okolicę i zbudowali wygodną drogę na szczyt, gdzie ustawiono drewniane ławy i stoły, kamienne miejsce na ognisko oraz tablicę informacyjną.

Joanna Piechowicz, prezes Stowarzyszenia Wsi Prusice, tak relacjonowała akcję: „Ludzie byli ożywieni, zainteresowani, widać było, że podobało im się spotkanie. Wielu mówiło, że wreszcie coś się w Prusicach dzieje. Jako organizatorzy byliśmy zmęczeni i zestresowani, ale bardzo zadowoleni z efektu. Zamierzamy takie spotkania na wulkanie nadal kontynuować”.

Punkt widokowy na Górze Karola Fot. materiały Stowarzyszenia Kaczawskiego

Przystań na Szlaku Wygasłych Wulkanów Fot. materiały Stowarzyszenia Kaczawskiego

Projekt kosztował niecałe 5 tysięcy złotych, z czego połowę sfinansował program „Działaj Lokalnie”. Z kolei Towarzystwo Miłośników Bolkowa za niemal 8 tysięcy złotych (z czego 3,7 tysiąca otrzymało w ramach dofinansowania) przygotowało przystań turystyczną na Szlaku Wygasłych Wulkanów.

REKLAMA

Ale program to nie tylko budowa nowej infrastruktury turystycznej, ale też warsztaty, wykłady, spotkania czy lokalne festyny.

– Program umożliwia mieszkańcom małych miejscowości realizację swoich marzeń i pomysłów – podkreśla Julia Jankowska, edukatorka ze Stowarzyszenia Kaczawskiego. – Dzięki niemu małe, lokalne inicjatywy mogą zrobić coś dla swojego najbliższego otoczenia. Co roku w ten sposób finansowane jest kilkanaście projektów z obszaru 16 gmin. W tym roku jego dalsze funkcjonowanie po raz pierwszy znalazło się pod znakiem zapytania.

Żeby zorganizować 14. edycję programu, potrzebny jest wkład własny w wysokości 28 tysięcy złotych. Do tej pory pieniądze zapewniała działalność Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej. To interaktywne centrum edukacji, w którym można było m.in. „na żywo” zobaczyć ruch kontynentów, poczuć trzęsienie ziemi, wywołać powódź czy zajrzeć do wnętrza wulkanu.

REKLAMA

Jednak – z powodu epidemii koronawirusa – zagroda pozostaje zamknięta i nie zarabia, a stowarzyszenie Kaczawskie całkowicie straciło źródło przychodów.

– Na szczęście nasza gotowość do działania pozostała nietknięta – podkreśla Jankowska. I dodaje: – Pandemia wystarczająco namieszała w świecie. Dlatego tym bardziej chcemy, żeby program „Działaj Lokalnie” nadal wspierał rozwój inicjatyw w naszym regionie.

Stowarzyszenie zorganizowało więc zbiórkę. „20 tys. wkładu własnego to spora kwota, ale wierzymy, że uda nam się to zrobić! Lata działań w regionie pokazały nam, że tutaj naprawdę mogą dziać się niesłychane rzeczy” – piszą aktywiści na stronie wspieram.to, gdzie można wpłacać pieniądze.

– Każdy może nam pomóc nawet najmniejszą wpłatą. Nie pozwalajmy, aby w dobie „dystansu społecznego” ludzie oddalali się od siebie. Mówimy, że w naszej Krainie tylko wulkany są wygasłe – działanie zaś nie wygasa – dodaje Jankowska.