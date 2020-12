- To była wrocławska opowieść wigilijna - wspomina Piotr Sosna, wrocławianin, zaangażowany w pomoc kobiecie. - To, co działo się zimą ubiegłego roku, było po prostu niesamowite.

Historię pani Danuty kilkukrotnie opisywaliśmy na naszych łamach. Walcząca z nowotworem kobieta przez 20 lat mieszkała w małej, drewnianej altance bez wody i prądu na wrocławskich działkach. Opiekowała się tam trzema kotami.

Było tak do czasu, aż usłyszała o niej Małgorzata Musiałek, poetka i działaczka społeczna mieszkająca w okolicach Kłodzka. Także miała za sobą epizod bezdomności. Na portalu społecznościowym zainicjowała więc akcję pomocową, do której szybko dołączyli radni Rady Osiedla Stare Miasto, straż miejska, policja, media, a także mieszkańcy Wrocławia i innych części Polski.