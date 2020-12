"Każdy budynek jest hybrydą; dwie funkcje i dwie przestrzenie współistnieją jednocześnie. W ramach jednego budynku można być w domu lub w grobowcu, na bazarze lub w pałacu, można zdecydować, jak być w obu miejscach jednocześnie. Podczas pobytu w świątyni można znaleźć się w publicznej toalecie, będąc w oranżerii można też znaleźć się na wysypisku śmieci" - piszą autorzy projektu "Aporia", Krzysztof Garbaczewski i Aleksandra Wasilkowska.

We wtorek, 8 grudnia o godz. 18 porozmawiają o mieście na granicy opisu świata - między tym, które widzimy, a zbudowanym za pomocą matematyki. Transmisję rozmowy będzie można obejrzeć na stronie Muzeum Pana Tadeusza oraz na Facebooku. Rozmowę poprowadzi Marcin Hamkało.

Aporia. Miasto jest miastem Fot. materiały Muzeum Pana Tadeusza

Stworzona na platformie Mozilla Hub przestrzeń została zaprojektowana tak, by jej struktura pozwalała na przejęcie inicjatywy przez użytkownika.

Garbaczewski i Wasilkowska tłumaczą: "Tkanina miejska jest bezpośrednią emanacją podzielonego państwa. Każda funkcja jest cieniem innej funkcji. Przeplatające się formy architektoniczne tworzą hybrydowe i dalekosiężne miasto pełne paradoksów i niezbadanych ścieżek. Społeczność powstaje z pogłosek i rytualnej wymiany kodów. Architektura podwójnych cieni jest całkowitym spełnieniem Utopii, gdzie miasta ulegają niekończącej się hybrydyzacji i ekspansji. Z tego wyłaniającego się porządku odsłania się scenariusz Twojego doświadczenia. Każda z przestrzeni jest interfejsem i emanacją kolektywnych pragnień, a Ty możesz ją współtworzyć”.

"Aporia. Miasto jest miastem" w ramach projektu "Ręce do góry! Bunt w kinie krajów V4" jest kolejną odsłoną projektu APORIA. MIASTO JEST MIASTEM, którego premiera odbyła się na 14. Praskim Quadriennale - Prague Quadrennial of Performance Design and Space.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.