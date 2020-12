O szansach i zagrożeniach dla biznesu opowiadali prelegenci na konferencji „Startup Wrocław: Ewolucje – Nowa rzeczywistość 2020”. Wydarzenie odbyło się już po raz piąty, tym razem jednak w formie online. Podczas tegorocznej edycji głównym tematem był wpływ pandemii koronawirusa na start-upy i ekosystem innowacji w naszym kraju.

– Chcemy podsumować zmiany, jakie nastąpiły w działalności biznesowej młodych firm technologicznych. Podczas konferencji zderzymy ze sobą punkty widzenia doświadczonych przedstawicieli świata biznesu, finansów oraz doradztwa, a także poprosimy naszych ekspertów o ich prognozy dla ekosystemu innowacji na najbliższe miesiące – zapowiadała konferencję Magdalena Okulowska, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, która była organizatorem wydarzenia.

Kryzys to szansa

Jedną z gościń konferencji była Eliza Kruczkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju. Podkreślała, że start-upy są wrażliwe na zmiany rynkowe. Rok 2020 przyhamował inwestycje w II kwartale, był to pewien czas niepewności, ale w III kwartale nastąpiło odbicie.

– Kryzys był szansą rozwoju dla niektórych branż. Przykładowo intensywnie rozwijają się start-upy tworzące technologie medyczne, szczególnie te związane z rozwiązaniami pozwalającymi walczyć z epidemią koronawirusa. Cierpią z pewnością natomiast te firmy, które rozwijały się w oparciu o branże turystyczną czy transportową – wskazywała Kruczkowska.

Opowiadała m.in. o Tarczy Finansowej PFR, podkreślając, że z tej pomocy również mogą korzystać start-upy, które traciły obroty finansowe. I podkreślała, że czas przyspieszonej transformacji cyfrowej to idealne warunki dla rozwoju firm, bo zapotrzebowanie na liczne rozwiązania dotyczące chociażby pracy zdalnej czy edukacji jest wyjątkowo duże.

– W przyszłości zmieni się chociażby branża mody, wielu z nas postawiło na wygodę, po powrocie trudno będzie powrócić do noszenia sztywnych garniturów i garsonek. Trudno też przewidzieć, jak będzie wyglądała praca po pandemii. Niewykluczone, że tam, gdzie to będzie możliwe, będzie wprowadzany tryb hybrydowy: częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie. Niewykluczone więc, że będzie trzeba sobie stworzyć domowe stanowiska pracy na dłużej – dodawała.

Podejście start-upowe w pandemii

Jedną z prelegentek konferencji była Bogumiła Sobiczewska, wiceprezeska Stowarzyszenia Startup Founders, przedsiębiorczyni, która założyła niegdyś pierwszy na świecie internetowy przewodnik po świecie mody i zakupów – ShopTrotter, oraz laureatka 30 kreatywnych Wrocławia.

– W Startup Founders dzielimy się wiedzą i wzajemnie się wspieramy, aby zwiększyć szanse na sukces naszych biznesów – mówiła Sobiczewska.

Podawała przykłady rozwiązań wdrożonych w firmach będących członkami stowarzyszenia.

– W marcu na początku lockdownu żyliśmy w wielkim strachu i stresie. Tak powstał prototyp narzędzia RiskoMeter stworzonego przez ochotników, które na bazie danych lokalizacyjnych sprawdzało, czy dana osoba znalazła się w strefie ryzyka zakażenia koronawirusem. Niestety nie spotkało się ono z zainteresowaniem rządu, a projekt nie był kontynuowany – opowiadała.

Kolejnym przykładem był startup Hustro, producent oprogramowania do zarządzania jakością i bezpieczeństwem projektów budowlanych. Pomogli swojemu klientowi znaleźć narzędzie do monitorowania temperatury ciała pracowników na terenie budowy oparte na kamerze. Urządzenie jest tam stosowane do dzisiaj, choć co ważne, nie jest ono głównym produktem tworzonym przez Hustro.

Z kolei Poley.me to w pełni autonomiczna maszyna przyrządzająca drinki, dedykowana lokalom gastronomicznym. W założeniu ma likwidować kolejki do baru oraz konieczność kontaktu z obsługą. Umożliwia lokalom gastronomicznym zwiększyć obroty o co najmniej 10 proc. Urządzenia są w fazie testów, które w związku z zamknięciem gastronomii są chwilowo wstrzymane. Niewykluczone, że wejdą jednak do użycia w przyszłości, bo obowiązywanie choćby częściowych restrykcji może się wydłużać.

Innym przykładem może być natomiast rozwiązanie wprowadzane przez serwis Zrzutka.pl. To karta wpłatnicza, którą można nie tylko płacić należności, ale też rozliczać się ze znajomymi czy dawać napiwki w restauracjach. Osoba, która ma przekazać pieniądze, zbliża telefon do karty lub skanuje QR kod i wpłaca środki np. poprzez blik lub błyskawiczne przelewy.

– Podejście startupowe sprawdza się w sytuacji działania kryzysowego. Droga od pomysłu do realizacji w przypadku zagrożenia musi być krótka, dokładnie tak jak przy tworzeniu innowacyjnych rozwiązań – podkreślała Bogumiła Sobiczewska.

Most innowacji

Kolejną prelegentką była Katarzyna Klimek, menedżerka z 15-letnim doświadczeniem. Obszar jej specjalizacji to zarządzanie innowacyjnymi projektami dla małych i średnich przedsiębiorstw z branży high-tech. Z ramienia Fundacji Most opowiadała o tym, jak w dobie pandemii koronawirusa zmieniło się budowanie i rozwój innowacji:

– O sukcesie biznesu w warunkach dużej niepewności decyduje przede wszystkim zdolność identyfikacji zachodzących przemian, ich oceny i zaadaptowania się. W Fundacji Most w kwietniu br. doświadczyliśmy tego na własnej skórze. Doradzamy m.in., jak uzyskać wsparcie od jednostek rządowych czy samorządowych, ale też i jak rozwijać firmę w trudnych warunkach. Musimy patrzeć na trendy, mieć oczy dookoła głowy i szukać rozwiązań, które będą ciekawe dla klienta do wdrożenia. Ważna jest obecnie przede wszystkim szybkość działania i optymalizacja naszych usług poprzez ich modyfikację – mówiła Klimek.

Michał Karbowiak z Concordia Design Wrocław opowiadał o tym, co firmy mogą znaleźć dla siebie na Wyspie Słodowej. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z bogatej oferty doradztwa, przestrzeni biurowej oraz coworkingowej. Concordia Design Wrocław to również strefa eventowa, z której będzie można z pewnością wkrótce ponownie korzystać.

50 proc. start-upów dotkniętych przez pandemię

Wnioski z raportu „Polskie Startupy 2020 Covid Edition” przygotowanego przez fundację Startup Poland przedstawiał jej prezes Tomasz Snażyk. W badaniu wzięło udział 1400 respondentów. Działalność 50 proc. spośród nich dotknęła pandemia, mimo to ponad 60 proc. start-upów ocenia ostatni okres pozytywnie (wykluczając ogólne ujęcie społeczno-ekonomiczne). Wśród powodów wskazują m.in. brak zwolnień, zwiększenie się lojalności klientów, wejście na nowe rynki i pozyskanie nowych odbiorców swojej usługi.

Wśród innych wniosków płynących z raportu Snażyk wymieniał, że 60 proc. start-upów oczekuje zwiększenia wsparcia ze strony państwa. Powinno ono dotyczyć możliwości pozyskania finansowania, ale również zachęt podatkowych czy programów akceleracyjnych. Dostrzegana też jest potrzeba uproszczeń podatkowych. – Aż 80 proc. start-upów korzysta ze środków własnych, jeśli chodzi o finansowanie działalności, natomiast niemal jedna trzecia start-upów generuje obecnie przychody większe niż rok temu – wskazywał prezes Startup Poland.

Jednak 49 proc. start-upów prowadzących rozmowy z funduszami w sprawie pozyskania finansowania w momencie wybuchu pandemii ocenia, że miał on wpływ na proces fundraisingu.

– Coraz częściej osoby zakładające start-upy są powyżej 30 lat. Często są bardziej doświadczeni, a co za tym idzie, mogą mieć większą szansę na sukces – podkreślał.