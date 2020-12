Pracę we wrocławskiej redakcji „Gazety Wyborczej” Przemek zaczynał praktycznie na samym początku jej działalności, czyli w 1990 roku. Pracował jako dziennikarz, potem przeniósł się do biura reklamy i ogłoszeń, któremu przez kilka lat szefował. Następnie został dyrektorem wrocławskiego oddziału, od 2006 roku był dyrektorem wydawniczym lokalnego dodatku „Wyborczej”. Przestał piastować to stanowisko po zmianach strukturalnych w 2010 roku, współpracował jednak nadal z naszą redakcją na wielu płaszczyznach praktycznie do samego końca.

Przemek zawsze prowadził bardzo aktywny tryb życia, jednak od jakiegoś czasu zmagał się z bardzo poważną chorobą. Nie tylko zmieniła jego sposób funkcjonowania, ale też sprawiała, że był w grupie ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem. Przemek zaraził się COVID-19, trafił do szpitala. Zmarł w niedzielę, 29 listopada, w wieku 56 lat.