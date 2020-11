Kina, teatry, muzea, siłownie, kluby fitness, parki rozrywki, restauracje, puby, a nawet... biblioteki. To wszystko decyzją rządu pozostanie zamknięte. Najprawdopodobniej do końca grudnia. Powodem jest epidemia koronawirusa. W sobotę premier zapowiedział, że już w przyszły weekend otworzą się galerie handlowe i sklepy meblowe.

Większość atrakcji wciąż jednak pozostaje zamknięta. Wyjątkiem są korty tenisowe czy lodowiska. Te ostatnie we Wrocławiu działają przy ul. Spiskiej 1, w hali Orbita przy ul. Wejherowskiej 34 oraz na Stadionie Wrocław.

Jedną z atrakcji, które również są czynne mimo pandemii, jest zoo. Jesienią i zimą nie ma tu tłumów, można natomiast zobaczyć większość zwierząt, w tym nowe gatunki.

Warunki tropikalne w Zoo Wrocław

Przy ładnej pogodzie można spacerować wśród starodrzewia z rzadkimi gatunkami i odwiedzić ponad 100 wybiegów.

REKLAMA

„Taki spacer nie może się obyć bez odwiedzenia Odrarium z wydrami europejskimi, niedźwiedzi brunatnych, wilków, rysi, panter śnieżnych, pand rudych, sów, reniferów, zająców bielaków (zmieniły już okrywę na zimową), takinów złotych czy wymarłych w naturze jeleni milu” – zachęcają przedstawiciele Zoo Wrocław.

I dodają, że punktem obowiązkowym powinno być odwiedzenie tegorocznych, wybranych maluchów, by zobaczyć, jak urosły: tygrysa sumatrzańskiego, koczkodana górskiego, leniwca dwupalczastego, manatów – Ambrożego i Letycji, scynków nadrzewnych, jeżozwierzy indyjskich, dikdika, lemurów katta, takinów złotych, pingwinów przylądkowych, żab z Titicaki, zajęcy bielaków, kapibary, gnu białobrodego, sitatungi czy muflonów.

ZOBACZ TEŻ: Wielki Test Wiedzy o Wrocławiu. Sprawdź, jak dobrze znasz miasto

REKLAMA

W razie chłodnej pogody można odwiedzić jeden z pawilonów, gdzie panują warunki tropikalne.

Afrykarium – oceanarium z około 250 gatunkami ryb oraz krokodylami nilowymi, mrównikami, mangustami, golcami, kotikami afrykańskimi, wolno fruwającymi ptakami oraz małymi antylopami dikdik, do których stada dołączył niedawno samiec – Bacadi.

Madagaskar z endemiczną fauną tej wyspy, gdzie mieszkają m.in. nowy gatunek – szerokostopek, lemury koroniaste czy wari biało-czarne.

Małpiarnia z małym koczkodanem górskim i leniwcem dwupalczastym na czele.

Terrarium, gdzie można podziwiać bodaj największą różnorodność gatunków bezkręgowców, płazów i gadów w Europie; tu można odnaleźć m.in. najbrzydszą żabę świata z jeziora Titicaca, krytycznie zagrożone żółwie brunatne, młodziutkie jaszczurki bardzo rzadkiego scynka nadrzewnego, największe jaszczurki na świecie, nazywane smokami – warany z Komodo – czy wreszcie słynnego kajmana z Rędzina, którego odłowiono we Wrocławiu w październiku.

Małpy człekokształtne z rodziną szympansów – Kasią, Solo i Bobim.

Można też odwiedzić Dzieciniec Zwierzęcy i Ranczo, by zobaczyć, jak urosły tegoroczne maluchy owiec, kóz, haflingerów czy kuców szetlandzkich.

Sajmiry wiewiórcze i pantery mgliste

Na zimowiska zwierzęta są przenoszone w zależności od gatunku i pogody, chociaż są to głównie ptaki, jak strusie afrykańskie czy pelikany indyjskie.

Niektóre zimowiska to pawilony, do których zwiedzający nie mają wstępu, ale mogą zajrzeć do środka przez okna i zobaczyć np. myszojelenia wrocławskiego czyli kanczyla filipińskiego i gibony białopoliczkowe w pagodzie obok małp człekokształtnych, sajmiri wiewiórcze przy wolierze papug kea, pantery mgliste w Terytorium Panter, a także okapi i świnie rzeczne w pawilonie za Afrykarium.

W przypadku zamkniętych z powodu pandemii pawilonów jak Terai czy Słoniarnia ich mieszkańców można zobaczyć na wybiegach zewnętrznych – to nosorożce indyjskie, słonie indyjskie, tapiry anta, hipopotam karłowaty,czy kapibary.

Wrocławskie zoo jest otwarte codziennie od 9. W dni powszednie można wejść na teren do godziny 15, w weekendy i święta do 16, a zwiedzać godzinę dłużej.