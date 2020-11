Digitalizacja, czyli cyfryzacja, to wprowadzanie do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub pisanych ręcznie różnych materiałów. W efekcie zostają one zapisane w postaci danych cyfrowych.

Oferta dla firm

Forum poświęcone digitalizacji w biznesie zostanie przeprowadzone w formie wykładów, podczas których eksperci podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w tych kwestiach.

Poza tym przedsięwzięcie to świetna sposobność dla mikro, małych i średnich firm do zaprezentowania oferty, wymiany doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów handlowych i biznesowych. Organizatorzy zachęcają do udziału w szczególności przedstawicieli branż: IT, budowy maszyn, metalowej, automatyki przemysłowej oraz motoryzacji, logistyki i transportu.