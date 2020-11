62-letni Jan Ciszkowski pochodzi z Żar (woj. lubuskie). Zaginął najprawdopodobniej we Wrocławiu. Tutaj bowiem widziano go po raz ostatni w niedzielę, 15 listopada w jednym z moteli przy ul. Kochanowskiego, w którym spał.

- Prawdopodobnie dalej przebywa na terenie Wrocławia - mówi syn Jana Ciszkowskiego.

Mężczyzna nie ma przy sobie telefonu, co znacznie utrudnia jego odnalezienie. Rodzina informuje, że 62-latek może mieć problemy z pamięcią. Do tej pory nie odezwał się ani do bliskich, ani do znajomych.