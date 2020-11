Apel o wsparcie w opiece nad pensjonariuszami DPS-u opublikowało w internecie Starostwo Powiatowe w Oławie. Jak tłumaczył kilka dni temu starosta Zdzisław Brezdeń, epidemia koronawirusa dotknęła część tamtejszych pracowników.

- Dlatego też natychmiastowego wsparcia i pomocy potrzebują pensjonariusze DPS. W związku z tym pilnie szukamy osób gotowych nieść pomoc w opiece nad podopiecznymi – apelował. - Po krótkim instruktażu i przeszkoleniu mogłyby wesprzeć opiekę nad mieszkańcami placówki. Zaznaczam, że pensjonariusze, którymi zajmą się zgłaszające osoby, nie są zakażeni koronawirusem.

Jak jednak napisali w piątek pracownicy starostwa, sytuacja epidemiologiczna w powiecie, podobnie jak w całej Polsce, jest zmienna. - "Dziś już niestety musimy założyć, że każdy pensjonariusz DPS, którym będą zajmować się osoby przyjęte do pomocy, jest zakażony" - napisali.

W apelu opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślili, że do pomocy są poszukiwane osoby pełnoletnie, które wiedzą, na czym polega praca z seniorami, potrafią prawidłowo podnosić i sadzać osoby starsze i chore oraz wiedzą, jak je karmić.

- "Sytuacja w DPS staje się coraz bardziej dramatyczna. Jego mieszkańcy należą do grupy wysokiego ryzyka, a ze względu na postępującą pandemię, w każdej chwili mogą pozostać bez opieki. Potrzebna jest każda para rąk" - napisano w apelu o pomoc. - "Nie dopuścimy rzecz jasna do sytuacji, w której podopieczni DPS pozostaliby bez pomocy i opieki. Stąd apel: każda osoba, która jest chętna do pomocy i wie, na czym polega praca z seniorami w DPS oraz w warunkach covidowych, jest bardzo proszona do zgłaszania się do oławskiego DPS-u."

Można to zrobić pod numerem telefonu 713130110 i poprzez e-mail sekretariat@dps.olawa.pl. Starostwo podkreśla, że osoby, które zgłoszą się i zakwalifikują, otrzymają "stosowane wynagrodzenie" za pracę. Wszystkie jej warunki zostaną podane podczas rozmowy telefonicznej.

