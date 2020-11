W wydarzeniach organizowanych przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP Wrocław) będzie można uczestniczyć od 19 do 21 listopada.

– Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem „Miasto otwarte”. Chcemy zastanowić się nad udziałem mieszkańców i społeczności lokalnych w życiu dużej struktury miejskiej – mówi Maciej Hawrylak z SARP.

– Chcemy dowiedzieć się, jak osoby, które decydują o ostatecznym kształcie przestrzeni, mogą włączyć zdanie mieszkańców. Miasta wymagają ciągłych zmian, dostosowania się do nowych potrzeb. Chcemy spojrzeć na działania w różnych miastach Polski i zagranicy, porównując też Wrocław do innych miast. Osoby z zewnątrz mogą zasugerować, co można przenieść na nasz, wrocławski grunt – dodaje Hawrylak.