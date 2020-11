Lekarze apelują do ozdrowieńców o oddanie osocza. Osoby, które wyzdrowiały z COVID-19, wytworzyły przeciwciała, które neutralizują wirusa. Pobranie od nich osocza i przetoczenie go choremu zmagającemu się z koronawirusem może pomóc w szybszym powrocie do zdrowia.

- Do tej pory nie wynaleziono leku, który całkowicie niszczyłby wirusa SARS-CoV-2 - mówi doktor Małgorzata Szymczyk-Nużka, zastępca dyrektora ds. medycznych RCKiK we Wrocławiu. - Terapia osoczem od ozdrowieńców działa pomocniczo i pomaga leczyć najciężej chorych pacjentów. Potrzebni są więc dawcy, którzy mają przeciwciała i mogą się nimi dzielić.