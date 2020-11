Przez ostatnie 30 lat Dolny Śląsk z regionu słabo rozwiniętego stał się jednym z najszybciej rozwijających się w całej Unii Europejskiej. Duża w tym zasługa naszego położenia (przygranicznego i na skrzyżowaniu szlaków handlowych), a także władz samorządowych (regionu i lokalnych), które te zalety potrafiły przekuć w sukces gospodarczy, dbając o rozwój miast i gmin oraz wspierając biznes.

Ostatnie 30-lecie pokazało też, że to lokalne władze w głównej mierze decydują o standardzie naszego życia. A przecież wielkie zmiany dokonały się w dolnośląskich gminach: miejskich i wiejskich.

Samorządowcy zmieniają miasta i gminy także dla siebie

– Dzięki samorządom mamy przede wszystkim możliwość samodecydowania o naszych potrzebach. Jesteśmy bardzo blisko mieszkańców, a właściwie my jesteśmy mieszkańcami – podkreśla Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.

Dodaje, że gdy mieszkańcy dziękują jej za zrealizowane projekty, to często im mówi, że zrobiła to także dla siebie: – Bo ja też jeżdżę tą samą drogą, chodzę tym samym chodnikiem czy na spacery do tego samego parku. Diagnozujemy potrzeby mieszkańców, bo jesteśmy w stanie wysłuchać ich bezpośrednio.

– Samorządy są najbliżej mieszkańców, wiedzą, jak realizować ich oczekiwania – potwierdza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Dbają o inwestorów

Ale dodaje, że duża ich rola jest także w wychodzeniu z kryzysów: – W rozruszaniu gospodarki bardzo ważne są inwestycje publiczne. Jeżeli nie będziemy mieć dochodów, będziemy musieli je odkładać lub zawieszać. Na razie w samorządzie wojewódzkim chcemy je realizować.

Mówi też, że np. każdy inwestor swoją inwestycję zaczyna od spotkania z wójtem, burmistrzem, prezydentem, starostą czy – przy dużych inwestycjach – z marszałkiem: – Od tego, jak zostanie przyjęty, co mu zostanie zaoferowane, zależy, czy ta inwestycja zostanie ulokowana w danym miejscu.

Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, podkreśla, że to samorząd gwarantuje rozwój lokalnej i regionalnej tożsamości: – Związek z miejscem, gdzie się mieszka. Zachowanie lokalnych tradycji.

Również on zaznacza, że samorząd jest blisko ludzi: – Dzięki temu jest w stanie najlepiej zareagować na problemy, które dotykają tę społeczność. Trudno wyobrazić sobie interweniowanie z poziomu centralnego w jakiejś lokalnej przestrzeni i wychodzenie naprzeciw lokalnych wyzwaniom. Ale samorząd to też podkreślenie różnorodności i innego podejścia do rozwiązywania problemów.

Dlatego Maciej Zathey liczy na wzmocnienie ustawowych kompetencji posiadanych obecnie przez samorządy.

Konstytucja chroni samorządy

Leon Kieres, wieloletni samorządowiec, a obecnie sędzia Trybunału Konstytucyjnego, został zapytany, czy samorządy spełniły oczekiwania, z jakimi 30 lat temu je tworzono.

– Oczywiście, że tak – potwierdza. – Nie wyobrażam sobie Polski, naszego państwa, bez wspólnot samorządowych, bo nie wyobrażam sobie Polski bez siebie. Przecież każdy z nas jest członkiem wspólnoty samorządowej. Czyni to każdego z nas odpowiedzialnym za sprawy publiczne.

Leon Kieres podkreśla, że interes samorządu terytorialnego jest równy interesowi państwa: – Jeżeli jest wątpliwość, po co Polsce samorządność, to należy się zastanowić, po co my jesteśmy potrzebni.

I deklaruje: – Konstytucja nie dopuszcza możliwości wydrążenia samorządu terytorialnego z elementów, które kształtują jego tożsamość. Samorządność oznacza samorządzenie w granicach prawa.

Jak się zmienił Dolny Śląsk

Podczas debaty rozmawialiśmy także o trudnym starcie polskich samorządów po pierwszych wyborach z 1990 r., o skutkach reformy terytorialnej, która weszła w życie 1 stycznia 1999 r., a dzięki której powstały samorządne województwa i powiaty, został zjednoczony Dolny Śląsk i wzmocniono rolę samorządów. A także o skutkach wejścia Polski do Unii Europejskiej w 2004 r.

Samorządy musiały się też mierzyć, jak cała Polska, z kryzysami gospodarczymi lat 2000–2001 i 2008–2009, a także – wiele z nich – z powodziami, głównie z 1997 r. Na ile im się to udało? To też było przedmiotem debaty.

W końcu rozmawialiśmy o współczesnych wyzwaniach, m.in. związanych z epidemią koronawirusa, problemami finansowymi samorządów oraz koniecznością poprawy jakości powietrza.

Konkurs - najlepsze miasta i gminy Dolnego Śląska

Debata jest częścią obchodów 30-lecia samorządów, które - z powodu epidemii koronawirusa - byliśmy zmuszeni zorganizować online.

Z tej okazji postanowiliśmy również nagrodzić te samorządy, które rozwijały się najszybciej, najlepiej poprawiały standard życia mieszkańców i potrafiły przekuć w sukces przemiany gospodarcze w Polsce.

Zwycięzcy konkursu na dolnośląskie gminy 30-lecia:

* Wałbrzych, * Wrocław, * miasto Bolesławiec, * Polkowice, * Szklarska Poręba, * m. Lubin, * Polanica-Zdrój, * Legnica, * Świeradów-Zdrój, * Karpacz, * Nowogrodziec, * m. Świdnica, * m. Głogów, * Kobierzyce, * Krośnice, * Gromadka, * Miękinia, * Kąty Wrocławskie, * Długołęka, * Jelenia Góra, * Wołów, * Kudowa-Zdrój, * m. Oleśnica, * Trzebnica, * Domaniów, * Siechnice, * Jawor, * Żukowice, * m. Zgorzelec, * gmina wiejska Oława, * Warta Bolesławiecka.