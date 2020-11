Wielka Wigilia dla samotnych i potrzebujących odbywa się w Czasoprzestrzeni, czyli dawnej Zajezdni Dąbie przy ul. Tramwajowej, od czterech lat. To duże przedsięwzięcie organizowane przez kilkudziesięciu wolontariuszy, w którym pomaga także wiele firm oraz osób prywatnych. To też wydarzenie bardzo potrzebne. Np. w ubiegłym roku przy wigilijnych stołach zasiadło około 700 osób. To ubodzy mieszkańcy miasta oraz ci, którzy z różnych powodów nie mieli z kim spędzić Wigilii.

Czytaj także: Wielka "Wigilia pełna ciepła" w Zajezdni Dąbie - Święta Bożego Narodzenia to bowiem święta rodzinne i radosne. Święta, podczas których nikt nie może zostać sam - mówił wówczas Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, który dał wydarzeniu swój patronat. - Były białe obrusy, tradycyjne potrawy, kolędy, łamanie opłatkiem i wspaniała atmosfera. Każdy z gości otrzymał też prezent, czyli paczkę żywnościową - wspomina Mieczysław Michalak, były fotoreporter "Gazety Wyborczej" i jeden z wolontariuszy organizujących Wigilię w dawnej Zajezdni Dąbie. Organizatorzy corocznej Wigilii dla potrzebujących i samotnych w tym roku przygotują 1000 świątecznych paczek. Zbierają pieniądze na ten cel fot. mat. prasowe W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa, takiej Wigilii w Czasoprzestrzeni nie będzie. REKLAMA Organizatorzy świątecznego spotkania nie chcą jednak, aby potrzebujący zostali bez wsparcia, szczególnie w tym trudnym czasie. Zdecydowali więc, że przygotują 1000 świątecznych paczek z najpotrzebniejszymi produktami spożywczymi i dostarczą je w święta Bożego Narodzenia wrocławianom. Mają już doświadczenie w takich akcjach. W marcu i kwietniu, podczas ogólnonarodowej kwarantanny, także zorganizowali i przekazali 1000 paczek żywnościowych (o wartości 100 zł każda) osobom objętym kwarantanną. Aby przygotować świąteczne paczki, potrzebują jednak pomocy finansowej. W tym celu stowarzyszenie Tratwa, które współorganizuje Wigilię w Czasoprzestrzeni, utworzyło na portalu crowdfundingowym zrzutka.pl zbiórkę pieniędzy. REKLAMA "Ty też możesz pomóc w tej akcji, dokładając swoją cegiełkę! Okaż serce i pomóż w przygotowaniu 1000 prezentów wigilijnych dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszego miasta" - apelują wolontariusze stowarzyszenia. - "Każda wpłacona złotówka jest dla nas bardzo cenna i pomoże wywołać uśmiech na czyjejś twarzy podczas zbliżających się świąt Bożego Narodzenia".