Młodzi pacjenci, np. po próbach samobójczych, bardzo często trafiają na odziały szpitalne tylko z tym i w tym, co mieli na sobie w chwili zdarzenia.

Aktualne warunki epidemiczne nie pozwalają na kontakt z osobami bliskimi oraz członkami rodziny. Szpitale muszą więc same zapewnić hospitalizowanym dzieciom najpotrzebniejsze artykuły osobiste, sanitarne, a w dalszej kolejności materiały edukacyjne i terapeutyczne. Często jest z tym problem, stąd pomysł na akcję "Gramy w kolory". W ramach tej inicjatywy prowadzona jest zbiórka potrzebnych materiałów na rzecz oddziałów psychiatrii dziecięcej na Dolnym Śląsku.

Potrzebne są przede wszystkim:

nowe dziecięce bawełniane piżamy (rozmiary na 132-182 cm)

materiały plastyczne

gry planszowe i karciane, puzzle

szczoteczki i pasty do zębów

środki higieny osobistej

grzebienie do włosów

klapki plastikowe pod prysznic w rozmiarach 36-44.

Zbiórka trwa do 13 listopada, a w razie konieczności zostanie przedłużona. Akcja jest prowadzona głównie dla pacjentów oddziałów psychiatrii dziecięcej szpitala we Wrocławiu i Bolesławcu. Poza miejscami zbiórek darów (sklepy i lokale na terenie powiatów - lista poniżej) materiały można przekazać również we wrocławskim Biurze Stowarzyszenia Polska 2050 przy ul. Ofiar Oświęcimskich 17 (piętro 4A) po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem 500 674 213.

Dary można przekazać w wielu miastach Dolnego Śląska.

Wrocław:

Biuro Polska 2050, ul. Ofiar Oświęcimskich 17 (piętro 4A), po kontakcie telefonicznym 500 674 213

sklep Garaż Smaku, Krystyny i Mariana Barskich 23 Żerniki.

Głogów:

Pen sp. j. Materiały biurowe, kserokopiarki, drukarki. Serwis, ul. Adama Mickiewicza 50

Sklep Plastyczny Głogów Pastell Creative, ul. Młyńska 14

BIUREX - GŁOGÓW artykuły biurowe, ul. Smolna 13.

Oława:

ADK PAPIERNICZY, ul. 3 Maja 51a (galeria sklepów obok Tesco)

Centrum PAPIERNICZE, ul. Jarosława Iwaszkiewicza 110/A.

Jelcz-Laskowice:

Hurtownia artykułów biurowych PAROT, ul. Józefa Bożka 40A

Sklep papierniczy RENA w Galerii Handlowej, ul. Oławska 21.

Marcinkowice:

Kościół Św. Marcina Biskupa, ul. Szkolna 5.

Siechnice:

Piekarnia Hert, ul. Ciepłownicza 24 (za Biedronką)

Kraina Mowy - Centrum Terapii i Rozwoju, ul. Piastów Śl. 39.

Wałbrzych:

Piaskowa Góra Bar Małgosia ul. Broniewskiego 65 (wejście od strony marketu Bi1).

Głuszyca:

Sklep „Dzwoneczek” ul. Grunwaldzka 14 (naprzeciwko Poczty).

Zgorzelec:

Centrum Ubezpieczeniowe ul. Poniatowskiego 19

Auto Serwis Hol-trans ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 8e

Zakład Tapicerski ul. Prusa 17.

Dzierżoniów:

sklep PAPIERNICZY TONER Tadeusza Kościuszki 2A

Biuro Bik Serwis, ul. Klasztorna 7.

Bielawa:

sklep papierniczy KRESKA na ul. Żeromskiego

sklep JURANT, ul. Brzeżna

sklep El Figaro, ul. Bolesława Prusa 6.

Długołęka:

Kancelaria Adwokacka, ul. Wrocławska 18/6

Oleśnica:

Ceba Baby - CEBA SP. Z O.O., ul. Fabryczna 1

Sklep Spożywczy BEN, ul. 3 Maja 44

EMAUS - Dewocjonalia ul. Św. Jadwigi 3

Am-Fol Sklep Papierniczy Mruffka, ul. Daszyńskiego 5f

Am-Fol Sklep papierniczy Ola ul. 3 Maja

Biuro Usług Płatniczych, pl. Zwycięstwa 1

"Gama Smaków" sklep spożywczy, ul. 3 Maja

"Gama - Sklep Firmowy", ul. Krzywoustego 18.

Pomoc dla kobiet

Wsparcia wymagają również kobiety i ich rodziny, które przeżywają tragedię utraty ciąży lub narodzonego dziecka albo mierzą się z trudnymi decyzjami o aborcji. Dla takich osób prowadzone są konsultacje online. Mogą z nich skorzystać również opiekunowie przewlekle chorych dzieci lub rodzice, którzy sami poważnie zachorowali lub po ciężkich wypadkach, które zmieniły ich życie. Pomoc jest adresowana także do osób chorych onkologicznie oraz ich bliskich.

Konsultacje prowadzi psycholog, psychoonkolog i mentor kryzysowy mgr Maria Tarczyńska-Curyło: - Prowadzę projekt Mama Psychoonkolog, w którym staram się przybliżyć psychoonkologię i ukazać chorobę onkologiczną jako chorobę przewlekłą z możliwością odczuwania radości życia. Chcę też uświadamiać, że przez pracę z umysłem realnie wpływa się na jakość życia, długość życia i proces zdrowienia.

Konsultacje zaplanowane są na listopad i grudzień. Będą w całości bezpłatne do wyczerpania dostępnych terminów. Obie akcje prowadzi Stowarzyszenie Polska 2050. Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia mogą się skontaktować telefonicznie z sekretarzem Biura Dolnośląskiego Polska 2050. Zgłaszać się można w dni robocze w godz. 12-18 pod numerem 500 674 213 celem umówienia kontaktu z psychologiem.