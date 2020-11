Maryia Tulzhankova obroniła dyplom magisterski na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Przed powrotem do domu była zaangażowana w akcje protestacyjne przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim na Białorusi. Takie protesty były organizowane m.in. we Wrocławiu na znak solidarności.

- Marusia jest wielką patriotką. Mówiła, że na rok lub na dwa wraca. Chciała przekazać wiedzę z ASP do pozytywnego budowania Białorusi - mówiła "Wyborczej" przyjaciółka Maryi, która po powrocie na Białoruś została zatrzymana przez milicję. Fundacja "Za Wolność Waszą i Naszą" alarmowała, że mieszkanie młodej Białorusinki przeszukano, skonfiskowano laptopa i dyski. Była przesłuchiwana przez komisję śledczą, następnie trafiła do aresztu w Homlu. Dopiero po 17 dniach została z niego zwolniona.

Jak przeżyć w areszcie na Białorusi?

29 października Maryia przekazała na swoim Facebooku, że jest na wolności i odzyskała komputer. Poinformowała też, że w międzyczasie jej matka została zwolniona z pracy. Podziękowała za wsparcie i liczne listy, które otrzymała nawet od nieznajomych.

Białorusinka opublikowała także poradnik "Jak przeżyć w tymczasowym areszcie".

Na wstępie dodała rodakom otuchy: "Nie bój się wejść za kraty. Czasami przyłapałam się na tym, że podczas zagranicznych wypraw żyłam w najgorszych warunkach. Należy zauważyć, że w porównaniu z tym, co było 10 lat temu, są lepsze warunki. Jeśli nie jest tłoczno, to jest całkiem znośnie" - napisała Maryia.

Jednocześnie wskazała, że wszystkie rzeczy osobiste mogą zostać odebrane, a listy prawdopodobnie są odbierane raz w tygodniu, więc komunikacja ze światem zewnętrznym jest zaburzona.

Osoby poszkodowane powinny zakomunikować o swoim stanie zdrowia. "Jeżeli macie jakieś obrażenia, to zwracajcie się do lekarza (który jest w budynku) i proście, by on zadzwonił po pogotowie i także by pobicia zostały odnotowane. Jeżeli odmawia, to piszcie do naczelnika. To jedyna szansa, by was usłyszeli". Dodała, że jest możliwość, by ratownicy medyczni skierowali aresztowanych do domu z powodów zdrowotnych.

Maryia zaznaczyła też, że można wietrzyć pomieszczenia. Okna, które są w zasięgu monitoringu, można otwierać. Trzeba tylko poprosić osoby dyżurujące na korytarzu o specjalny haczyk. Zaznaczyła, że na noc okna lepiej zamknąć, bo jest zimno. Można też poprosić o dodatkowy koc.

"Na każdym piętrze jest bojler z wodą. Kiedy ona jest potrzebna, w szczególności kobietom, to proście o to te same osoby na korytarzu" - dodała Białorusinka.

Podkreśliła, że dystans do sytuacji ratował ją przez cały okres aresztu. "Pamiętajcie, że to, jak komfortowo wy będziecie się czuli, zależy od humoru tych ludzi. Więc bądźcie maksymalnie pozytywni. Milicjanci też potrafią zrozumieć żarty" - przekonywała i zaznaczyła, by aresztowanych nie opuszczało poczucie dumy.

Wybory prezydenckie na Białorusi. Demonstracje nie ustają

Na Białorusi wciąż trwa ogólnokrajowy strajk ogłoszony 26 października przez Swiatłanę Cichanouską. Wcześniej przewodnicząca opozycji postawiła Aleksandrowi Łukaszence ultimatum - ma podać się do dymisji, w przeciwnym wypadku "cały kraj wyjdzie na ulice".

W niedzielę podczas protestów opozycji zatrzymano 231 osób. Wszyscy są podejrzani o popełnienie przestępstwa przewidzianego w art. 342 kodeksu karnego Białorusi i mówiącego o "przygotowaniu bądź aktywnym udziale w działaniach naruszających porządek publiczny". Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Nigdy wcześniej w historii swoich rządów Aleksander Łukaszenka nie posuwał się do tak masowego użycia zarzutów karnych wobec swoich przeciwników politycznych. Zazwyczaj na celowniku organów ścigania byli przywódcy opozycji bądź znani aktywiści opozycyjnych partii i ruchów. Tym razem represje posypały się na zwykłych, szeregowych uczestników akcji protestu.