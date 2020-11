Około 60 litrów rozgrzewającej zupy trafia do bezdomnych i ubogich w każdą niedzielę o godz. 15 pod byłą zajezdnią przy ul. Grabiszyńskiej 183.

– W ten sposób staramy się zwrócić uwagę na to, że są ludzie, którzy nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, a rząd znajduje pieniądze na finansowanie wojen. Uważamy, że te środki powinny być przekazane na inne, ważniejsze cele – mówi Patryk Rokita, który w FNB działa od 3 lat.

W tym sezonie odbyły się już cztery spotkania, podczas których wolontariusze wydali jedzenie potrzebującym. Przez pandemię zmienił się ich przebieg.

Obecnie posiłki pakowane są wcześniej w słoiki i wydawane na wynos. Aktywiści rozdysponowują je, mając na sobie jednorazowe rękawiczki oraz pilnują, aby odbierający utrzymywali odpowiedni dystans i mieli założone maseczki, a po otrzymaniu zupy jak najszybciej się rozeszli. Na miejscu znajdują się płyny do dezynfekcji oraz woda i mydło, aby umyć ręce.

20. sezon będzie uzupełniony o wydawanie potrzebującym maseczek i środków higieny osobistej.

– Życie bez maseczki jest obecnie bardzo ciężkie. Nie można wejść do sklepu czy komunikacji miejskiej, nie mówiąc już o zakazie przebywania bez niej w przestrzeni publicznej na świeżym powietrzu. W dzisiejszych czasach kluczowym jest również, aby osoby bezdomne mogły umyć ręce przed posiłkiem, dlatego będziemy rozdawać im także mydła – opowiada Rokita.

Aktywiści informują, że obecnie poszukują źródła, zarówno maseczek, jak i środków higieny, tj. mydła, płyny do dezynfekcji czy rękawiczki jednorazowe.

Wspólne gotowanie odbywa się w soboty o godz. 15 w przestrzeni „Dwie Lampy” na Grabiszynku – może przyjść każdy chętny do pomocy. Surowce do wydawanych obiadów są odzyskiwane z żywności marnotrawionej – wyrzuconej czy niepotrzebnej. Podczas przygotowywania posiłków aktywiści przebywają w maseczkach oraz jak najczęściej myją i dezynfekują ręce.

Pomoc szczególnie potrzebna w czasie pandemii

Wolontariusze w trudnym, pandemicznym czasie czują jeszcze bardziej potrzebni.

Rokita: – Pół roku temu z dnia na dzień życie bezdomnych diametralnie się zmieniło. Musieli się przystosować się do nowej, pandemicznej rzeczywistości. Takie osoby spotykają się obecnie z jeszcze większym wykluczeniem społecznym. Ludzie, którzy wcześniej na różne sposoby im pomagali, chociażby oferując drobną pomoc finansową, gdy zostali zaczepieni na ulicy, teraz na pierwszym miejscu stawiają swoje zdrowie i mijają bezdomnych. Dlatego w tym momencie jeszcze bardziej potrzebna jest pomoc organizacji pozarządowych czy wsparcie ze strony państwa.

Aktywiści zwracają uwagę, że co tydzień poświęcają swój wolny czas na pomoc potrzebującym, ale ich działania są wciąż niewystarczające.

– Co my tak naprawdę możemy? Zapewniamy jeden pełnowartościowy posiłek tygodniowo i rozdajemy środki higieny. To nie jest dużo. Bez wsparcia osób, które mogą więcej np. organów państwowych, dysponujących budżetem, nie poprawi się życie tych osób. Wsparcie jest teraz bardzo ważne, szczególnie w okresie, kiedy ich funkcjonowanie jest ciężkie, jeszcze gorsze niż było kiedyś, a nie zapominajmy, że nadchodzi zima.

Zupa nie tylko dla ubogich

Działacze FNB popierają trwające obecnie protesty przeciwko „wyrokowi” trybunału Julii Przyłębskiej. Rozdawali ich uczestnikom gorącą herbatę i zupę.

– Akcja spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. W miarę możliwości zamierzamy ją powtarzać – twierdzą aktywiści.