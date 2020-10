Strajk kobiet we Wrocławiu trwa już ponad tydzień. Codziennie organizowane są protesty. Niektóre na kilkadziesiąt tysięcy uczestników, jak podczas środowej blokady miasta, inne mniejsze.

W sobotę organizatorzy kolejny raz zamierzają wyjechać na ulice, by w oklejonych autach i z transparentami tamować ruch. Wydarzenie pod hasłem "Błyskawiczna Blokada" rozpocznie się o godz. 18. "Nie pojechaliśmy na cmentarze do rodzin, tak więc możemy wspólnie ponownie zablokować ulice" - piszą inicjatorzy akcji na Facebooku.

Uczestnicy spotkają się na parkingu Kauflandu przy ul. Bardzkiej, następnie przejadą ulicami: Hubską, Małachowskiego, Kołłątaja, Piotra Skargi, Kazimierza Wielkiego, Legnicką, Lotniczą, Kosmonautów, Średzką i na wysokości leśnickiego Lidla zamkną wjazd do miasta na ok. 30 minut. Następnie pojadą aleją Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego do ul. Granicznej, stamtąd do ronda Rotmistrza Pileckiego, potem Mińską, Stanisławowską i Avicenny na Oporów. Samochody zatrzymają się przy pętli Grabiszyńska Cmentarz (by uczestnicy mogli wesprzeć sprzedawców i ewentualnie kupić znicze) i następnie pojadą ulicami Grabiszyńską i Sądową na parking pod NFM.

Strajk kobiet we Wrocławiu. Wspólne śpiewanie

W sobotę uczestnicy zamierzają także śpiewem wyrazić swój sprzeciw wobec "wyroku" TK. Na razie organizatorzy nie podają dokładnie miejsca spotkania. Poinformują o nim dziś około godz. 17 na stronie wydarzenia, które nazwane zostało "Pieśni synchronizujące cykle". Na razie piszą tylko, że protest będzie niedaleko Rynku. Nie trzeba się też obawiać deszczu, bo miejsce ma być zadaszone.

"Będziemy śpiewać mocne, ludowe pieśni o kobietach, śpiewane przez kobiety, dla kobiet. Będziemy się wzmacniać we wspólnym śpiewie. Wyśpiewajmy wszystko, co jest do wyśpiewania. Przy okazji może uda się przyspieszyć synchronizację naszych cykli" - piszą organizatorzy. - "Jesteśmy gotowe. Dawno kobiety nie było tak blisko siebie!".

Protestować na całe gardło może każdy. "Byłaś na strajku / nie byłaś na strajku, czujesz moc / jesteś bezsilna, chcesz walczyć / jesteś pacyfistką, kochasz śpiewać / masz od wieków zatkane gardło, boisz się bliskości / pragniesz bliskości - bądź z nami w sobotę" - apelują manifestanci. - "Będziemy razem śpiewać - niezależnie od umiejętności, przekonań i stanu ducha. Nie musisz mieć umiejętności wokalnych. Po dwóch zwrotkach już będziesz znać melodię i nawet nie wiesz kiedy zaczniesz śpiewać. Popłyniesz z nami. Nie musisz być w świetnym nastroju".

REKLAMA

Na miejscu będą kartki z tekstami pieśni.