Pierwszy dzień konferencji Made in Wrocław 2020 został poświęcony prowadzeniu biznesu w nietypowym i wymagającym czasie epidemii koronawirusa.

– To święto wrocławskich innowacji, kreatywności i przedsiębiorczości. W tym roku spotykamy się w wyjątkowym, bardzo trudnym czasie, ale tym bardziej chcemy pokazać, jak firmy stawiły czoła pandemii koronawirusa. Bo Wrocław nie zwalnia tempa – podkreślała Magdalena Okulowska, prezes ARAW.

O doświadczeniach 3M w dobie pandemii opowiadali Anthony Crawford, dyrektor operacji produkcyjnej 3M w Polsce i regionie Europy Wschodniej, oraz Vangelis Savvas, dyrektor generalny 3M GSC Poland.

Made in Wroclaw 2020 Fot. JKRZESZOWSKI

– Dywersyfikacja produkcji pozwoliła nam przystosować się do nowych warunków. Spadło zapotrzebowanie na część naszych produktów, jak choćby samoprzylepne karteczki czy komponenty wykorzystywane w branży lotniczej i automotive, ale wzrosło na produkty związane z walką z pandemią. Przykładem mogą być nasze jednorazowe maseczki czy taśmy do usuwania sierści zwierząt z ubrań – opowiadał Crawford.

Savvas dodawał: – Wszyscy musieliśmy się przygotować do pracy zdalnej i wprowadzić ją tam, gdzie to było możliwe, zaś na produkcji wprowadzić dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Musieliśmy również w jeszcze większym stopniu wykorzystywać nowoczesne technologię.

Przykładem takich rozwiązań w 3M są np. szkolenia pracowników czy inspekcje sprzętu w wirtualnej rzeczywistości, a także rozwiązania przemysłu 4.0.

Fabio Pommella, prezes Whirlpool Company Polska, wskazywał, że firma oparła ciągłość biznesową na trzech filarach: bezpieczeństwie, płynnym łańcuchu dostaw i stymulowaniu konsumpcji, m.in. poprzez szereg działań marketingowych. W ten sposób próbowała poradzić sobie z tzw. czarnym łabędziem, czyli nagłym i nieprzewidywalnym zjawiskiem, jakim okazała się światowa pandemia koronawirusa.

Optymizm w branży IT

Konrad Weiske, wiceprezes SoDA (Software Development Association Poland), a także współzałożyciel i prezes firmy Spyrosoft, opowiadał o badaniach przeprowadzonych wśród firm IT na przełomie marca i kwietnia. Dominowały wówczas pesymistyczne nastroje. Tymczasem w kolejnym raporcie z przełomu sierpnia i września przeważał optymizm. Gwałtownie przyspieszył rozwój dotychczasowych trendów, a tym samym wzrosło zapotrzebowanie na usługi IT, z którymi wiąże się również istotna kwestia cyberbezpieczeństwa.

– Było to szansą dla takich firm jak nasza, która operuje na Dolnym Śląsku, a dzięki pandemii mogła jeszcze bardziej zaistnieć na rynkach zagranicznych – mówił Weiske.

Pokazywał, że zarobki wykwalifikowanych specjalistów w Polsce są już porównywalne do tych w krajach zachodnich. A co za tym idzie – rosną koszty pracy. Firmy walczą o specjalistów, zaś na rynku występuje duża podaż absolwentów kierunków informatycznych, których trzeba wpierw wyszkolić.

Mała deglobalizacja

Podczas dyskusji ekspertów Grzegorz Rudno-Rudziński, prezes klastra ITCorner i partner zarządzający w Unity Group, wskazywał na gwałtowne przyspieszenie zmian: – To, co normalnie przedsiębiorstwom zajęłoby kilka lat, w związku z pandemią wprowadzano w ciągu miesiąca, a czasami nawet w ciągu tygodnia. Wielu zmian już nie da się cofnąć, więc trzeba będzie się przygotować do funkcjonowania w nowej „normalności”.

Made in Wroclaw 2020 Fot. JKRZESZOWSKI

Anna Berczyńska, wiceprezes ABSL Talents i dyrektorka Schaeffler Global Services Europe: – Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy czeka nas kolejny lockdown, ale firmy powinny brać go pod uwagę. U nas wyzwaniem było przeniesienie wszelkich relacji do świata wirtualnego, jednak obecnie zdalnie odbywa się nie tylko praca czy szkolenia, ale także rekrutacja.

Berczyńska mówiła jednak, że jej długofalową obawą związaną z dużą konkurencją w sektorze usług biznesowych jest spadek przywiązania pracowników do marki i pracodawcy, który wynika z charakteru pracy zdalnej. Łatwiej zmienić pracę, gdy nie wykształca się poczucia wspólnoty, a wszystkie relacje są wirtualne. Z drugiej strony miejsce zamieszkania pracownika nie przeszkadza mu w poszukiwaniu pracy w innym mieście i póki co nie wymusza na nim przeprowadzki.

Rudno-Rudziński podkreślał, że sporym wyzwaniem jest przyuczenie nowych pracowników: – Dawniej wystarczyło zapytać się o coś kolegi siedzącego przy biurku obok. Obecnie nowy pracownik nie zawsze wie, do kogo się zwrócić, lub brakuje mu pewnej śmiałości, gdy współpracowników zna tylko z relacji online. Dlatego kultura organizacyjna w firmach wymaga głębokiego przemyślenia.

Mówił też, że klienci coraz częściej stawiają różne wymagania w trakcie realizacji projektów: – Bo świat zmienia się niezwykle dynamicznie. A do tego cyfrowa transformacja nie odbędzie się bez ludzi, których edukacja jest tu najważniejszym czynnikiem.

Krzysztof Jarzyna, dyrektor zarządzający w Industrias Alegre, przypomniał, że branża automotive silnie ucierpiała na początku pandemii, a wiele fabryk musiało zawiesić działalność. Jednak obecnie widać znaczny wzrost zamówień, porównywalny z tym dla analogicznego okresu ubiegłego roku, co napawa optymizmem.

– To, co szczególnie zauważalne w przemyśle, to skracanie łańcucha dostaw. Mówi się coraz częściej o „minideglobalizacji” – opowiadał.

Wyjaśniał, że firmy europejskie już mniej przychylnie patrzą na przenoszenie fabryk poza kontynent, co może być szansą dla takich krajów jak Polska: – Wolą lokować obecnie produkcję na terenie Unii Europejskiej lub w jej obrębie, a nie jak wcześniej np. w dalekich Chinach, żeby mieć szybki dostęp do komponentów w przypadku wzrostu pandemii.

Prof. dr hab. Marcin Drąg z Politechniki Wrocławskiej, znany z przełomowych odkryć w zakresie walki z pandemią koronawirusa, podkreślał, że wszyscy musimy się przyzwyczaić do hybrydowego, a więc częściowego i zmieniającego się lockdownu, który może potrwać nawet do końca przyszłego roku.

Tłumaczył: – Obecną sytuację zawdzięczamy niestety zaniedbaniom przy poprzednich epidemiach SARS i MERS. Zarówno ze strony rządów, jak i międzynarodowych organizacji czy przedsiębiorstw, w tym farmaceutycznych. Dzisiaj widać tę współpracę, którą wymusiła pandemia koronawirusa, jednak odpowiednie kroki należało podjąć już lata temu, żeby przygotować świat na globalny kryzys.

Made in Wroclaw 2020 Fot. JKRZESZOWSKI

Zdaniem naukowca za kolejny wzrost zachorowań winę ponoszą ludzie i ich brak dyscypliny w przestrzeganiu obostrzeń, nienoszenie maseczek.

– Musimy ponownie zacząć się bać wirusa – tłumaczył prof. Drąg. – I prowadzić pracę zarówno nad szczepionką, której wynalezienie to już kwestia kilku miesięcy, jak i nad nowymi lekami antywirusowymi, które wspomagają leczenie. Bo wirusy nieustannie mutują.

Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa była tematem drugiego dnia konferencji. – Dzisiaj jesteśmy w dobie przemysłu 4.0, który oparty jest mocno na internecie rzeczy. Kluczową rolę odgrywa szybki przepływ informacji, nie tylko na linii człowiek-robot czy człowiek-maszyna, ale również pomiędzy tymi urządzeniami. Liczy się dziś to, jak bardzo elastyczna może być produkcja i jak szybko maszyny oraz urządzenia na produkcji same w sobie mogą się do zmian dostosować, jak szybko mogą się wymieniać informacjami i co z tymi informacjami zrobią – wyjaśniał Mateusz Amroziński, specjalista ds. nowych projektów z Fanuc Polska.

W trakcie dyskusji eksperci zastanawiali się, jak cyfryzacja wpływa na łańcuch dostaw w czasach pandemii.

– Uwolnienie firm po lockdownie spowodowało to, że muszą nadrobić stracony czas, czyli wysłać więcej towarów i komponentów. Szczególnie jeśli popatrzymy na Europę centralną, na Polskę (jesteśmy potężnym eksporterem towarów do Unii Europejskiej) – komentował Marek Prószyński, Enterprise Sales & Partners Team Leader z Trans.eu Group.

Ekologia w służbie ekonomii

Dzień trzeci Made in Wrocław 2020 skupił się na ekologii. Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga z Uniwersytetu Ekonomicznego podkreślał, że nauki ekonomiczne mają duże znaczenie dla zrównoważonego, trwałego rozwoju, który zaspokaja bieżące potrzeby bez zmniejszania możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń.

– Dla mnie najważniejszy sygnał z nauki ekonomii to nagroda Banku Szwecji im. Alfreda Nobla przyznana w roku 2018 roku prof. Williamowi D. Nordhausowi za wprowadzenie problemu zmian klimatycznych do długotrwałej analizy makroekonomicznej. Pokazano wpływ zmian klimatu na gospodarkę, a w konsekwencji na dobrobyt obywateli – podkreślał profesor.

Swoją zręcznościową grę ekologiczną, którą można rozegrać w wirtualnej rzeczywistości, prezentował natomiast prezes Giant Lazer Jakub Korczyński. „Trash Rage” w oryginalny sposób uczy sortowania poszczególnych śmieci.

– VR może być stosowany do budowania świadomości na temat zagadnień ekologicznych, próby rozwiązywania problemów ekologicznych przez to, że jesteśmy w stanie je zobaczyć na własne oczy, a nie tylko przeczytać o nich w książce. Technologia, ekonomia i ekologia zbiegają się w całość – opowiadał Korczyński.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej i Miasto Wrocław.

Biznes. Targi

Trzeciego dnia zorganizowano także wirtualne targi z ponad 60 wystawcami. Wśród nich były wrocławskie start-upy, a także liderzy biznesu i instytucje, które współtworzą miasto.

Oprócz oglądania prezentacji w showroomach uczestnicy mogli brać także udział w konkursach czy networkingu. Na zakończenie każdego dnia wydarzenia odbywały się interaktywne warsztaty.

– Formuła nowoczesnego networkingu naszego autorstwa pozwoliła uczestnikom na interaktywną wymianę informacji, wiedzy, kontaktów biznesowych oraz dobrą zabawę podczas wydarzenia – podkreśla Maciej Jarosz z Global Entrepreneurs.

