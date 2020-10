Zapisz się na miejski newsletter wrocławskiej „Gazety Wyborczej”. Codziennie dostaniesz najważniejsze artykuły w jednym e-mailu

Oburzeni obywatele i obywatelki od czwartku protestują przeciwko decyzji tzw. Trybunału Konstytucyjnego.

Kolejną falę protestów na poniedziałek, 26 października, zapowiada Ogólnopolski Strajk Kobiet. Organizatorzy i organizatorki zachęcają do udział w wydarzeniach w wielu miastach w Polsce, w tym na Dolnym Śląsku.

- Teraz plan jest taki: w poniedziałek blokujemy wszystko, co się da, ulice, ronda. Od środy nie idziemy do pracy! Skoro to państwo nie działa, to przestanie działać - powiedziała Marta Lempart.

Tym samym na poniedziałek zapowiada się blokada wielu polskich miast, zaś na środę marsz czarnych parasolek.

Protest we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 17.

- To jest wojna! Wybierzmy się na spacer w okolice Rynku, około godz. 17. Trasę spaceru podamy w poniedziałek. Pospacerujmy razem. W odpowiednich odległościach, z maseczkami na twarzach, bo korona nie śpi! - podkreślają organizatorzy ze Strajku Kobiet, Młodych Razem, Partii Zieloni, Obywateli RP, Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, Ostrej Zieleni, KOD-u i Razem.

Również działaczki z południa Dolnego Śląska nie składają parasolek. O godzinie 16 protestujący spotykają się pod wałbrzyskim Tesco i ruszą do centrum Wałbrzycha. Blokowana będzie też droga krajowa nr 35 biegnąca przez Świebodzice.

- Widzimy się w poniedziałek o 17 tam, gdzie zawsze [pomnik Millennium przy sądzie rejonowym] - piszą działaczki ze Zgorzelca. - Blokada ulic, przejść dla pieszych, centrum miasta, ronda. Czarny marsz! Używamy samochodów, nóg, głosu, banerów, plakatów i co tylko chcecie! Wyraźmy głośny sprzeciw wobec pisoprawców!

Gdzie na Dolnym Śląsku odbędą się protesty

To jednak niejedyne protesty. Poniżej lista (stan na godz. 8) miejscowości, w których zaplanowano wydarzenia:

Bolesławiec - Biedronka przy Manhattanie (niewykluczone również inne miejsca), godz. 16,

Brzeg Dolny - ul. Zwycięstwa, przed biurem PiS-u, godz. 19,

Głogów - Fontanny, Stare Miasto, godz. 18.30

Jelenia Góra - skrzyżowanie w pobliżu Castoramy, godz. 17,

Kłodzko - Kłodzki Ośrodek Kultury, godz. 18,

Lądek-Zdrój - spacer wyruszy spod kościoła parafialnego o godz. 17,

Legnica - plac Słowiański, godz. 17,

Oleśnica - rynek, godz. 18,

Syców - park miejski, godz. 19,

Świebodzice - rynek, godz. 15,

Trzebnica - skrzyżowanie Obrońców Pokoju i Wrocławskiej, godz. 18,

Wrocław - spacer w okolicach Rynku, godz. 17,

Zgorzelec - pomnik Millennium przy sądzie rejonowym, godz. 17.

