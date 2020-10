Po dwóch kolejnych przegranych meczach (z Wisłą Płock i Legią Warszawa) trener Śląska Vitezslav Lavicka dokonał zmian w składzie zespołu.

Problemem były nie tylko porażki, ale bardzo słaba gra wrocławian. W efekcie w składzie pojawili się młodzieżowiec Marcel Zylla oraz Maciej Pałaszewski. Ten pierwszy zastąpił Mateusza Praszelika, a drugi chorego Waldemara Sobotę. Do podstawowego składu wrócił też kontuzjowany wcześniej stoper Israel Puerto.

Przez zdecydowaną większą część pierwszej połowy zmiany w składzie Śląska nie miały wpływu na grę drużyny. Mecz był słaby w wykonaniu obydwu zespołów, które grały nieporadnie, czasami popełniały proste błędy, które nie powinny przytrafiać się zawodowym piłkarzom. Zdarzały się akcje, kiedy zawodnicy w kompromitujący sposób na kilku metrach nie potrafili celnie podać piłki.

Początkowo groźniejsza była Jagiellonia, ale Putnocky świetnie interweniował po strzałach Imaza oraz Bidy. Wrocławianie dopiero w samej końcówce wykreowali sobie okazje bramkowe. Wtedy świetnie główkował Piotr Celeban, a później strzelał Erik Exposito, jednak bramkarz Jagiellonii Węglarz doskonale bronił.

Śląsk - Jagiellonia. Zwycięska bramka

Na początku drugiej połowy Śląsk objął prowadzenie po kuriozalnej sytuacji. Praszelik, który niewiele wcześniej pojawił się na boisku, łatwo odebrał piłkę Bidzie, przebiegł pół boiska i pewnie wykorzystał sytuację sam na sam z bramkarzem rywali. Było 1:0 dla wrocławian.

Później na boisku nie działo się nic ciekawego - dominowała typowa ligowa kopanina. Jagiellonia nieumiejętnie próbowała doprowadzić do remisu, a Śląsk pilnował prowadzenia, chcąc za wszelką cenę "dowieźć" wygraną do końca gry. Na boisku nic już się nie zmieniło i Śląsk wygrał z Jagiellonią 1:0, co wywołało wielką radość w ekipie gospodarzy.

Pojedynek był słaby, ale w przypadku Śląska liczą się przede wszystkim wywalczone trzy punkty. Po tym spotkaniu wrocławianie awansowali na czwarte miejsce w tabeli, Jagiellonia jest szósta.

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok 1:0 (0:0)

Bramka: 1:0 – Praszelik (49)

Śląsk: Putnocky – Stiglec, Puerto, Golla, Celeban, Musonda (73. Pawłowski), Pałaszewski (90. Makowski), Mączyński, Zylla (41. Praszelik), Pich, Exposito (73. Piasecki).

Jagiellonia: Węglarz – Bodvarsson, Tiru (84. Augustyn), Runje, Olszewski - Bida (66. Lopez), Romanczuk, Pospisil, Twardek (84. Wyjadłowski), Makuszewski (66. Mystkowski) - Imaz.